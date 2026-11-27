PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए आर्थिक मदद का जरिया बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सालाना 6000 रुपये भेजे जाते हैं। हालांकि, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है।
वहीं, पिछले महीने 30 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद अब किसानों को अगली यानी 25वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन किसानों को इस 25वीं किस्त का लाभ मिल सकता है और किन किसानों को नहीं? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त का लाभ किसे मिलेगा?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों को मिलेगी 25वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को मिलता है, जिनके नाम खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड दर्ज है और जो योजना की पात्रता को पूरा करते हैं
- योजना के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक किसान परिवार माना जाता है
- ऐसे में अगर परिवार के नाम पात्र कृषि भूमि है और सरकारी रिकॉर्ड में सभी जानकारियां सही हैं, तो परिवार को किस्त का लाभ मिल सकता है
- कुल मिलाकर वे किसान किस्त का लाभ ले सकते हैं, जो इस योजना के लिए पात्र हैं
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त का लाभ किसे मिलेगा?
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किन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
- वे लोग जो पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं
- साथ ही योजना के तहत ई-केवाईसी का काम बेहद जरूरी काम है
- पर अगर कोई इस काम को नहीं करवाता है, तो उसकी किस्त अटक सकती है
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त का लाभ किसे मिलेगा?
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- इसी तरह योजना के तहत भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम भी जरूरी है
- आप अगर इस काम को नहीं करवाते हैं, तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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कब आएगी 25वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
- जैसे- 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हुई
- इस हिसाब से 25वीं किस्त के चार महीने का समय फरवरी में हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी में 25वीं किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है