How to Save Money: आज के समय में कमाई के साथ-साथ पैसों की बचत करना भी बेहद जरूरी हो गया है। महंगाई के कारण घर का किराया, राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतों पर अच्छी-खासी रकम खर्च हो जाती है। ऐसे में कई लोगों की शिकायत रहती है कि महीने के आखिर तक उनके पास पैसे नहीं बचते। हालांकि, बचत करने के लिए हमेशा ज्यादा कमाई होना जरूरी नहीं है।





अगर आप अपनी आमदनी और खर्च का सही हिसाब रखेंगे, तो कम कमाई में भी धीरे-धीरे पैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटी आदतों में बदलाव करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे बचत कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में बचत करने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...