काम की बात: सिलेंडर में कितनी गैस बची है? बिना खत्म किए जानने का आसान तरीका

1 of 5 गैस खत्म होने का इंतजार मत कीजिए - फोटो : AI

गैस सिलेंडर खत्म होना घर में रोज की छोटी लेकिन बड़ी परेशानी बन सकता है। खासकर तब जब सुबह नाश्ता बनाते समय या मेहमान आने पर अचानक गैस खत्म हो जाए। ऐसे में बेहतर है कि सिलेंडर पूरी तरह खाली होने का इंतजार न करें। कुछ आसान तरीकों से आपको पहले ही अंदाजा हो सकता है कि अब दूसरा सिलेंडर मंगाने का समय आ गया है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 गैस खत्म होने का इंतजार मत कीजिए - फोटो : Adobe Stock

सिलेंडर का वजन देखकर लगाएं अंदाजा

गैस की मात्रा जानने का सबसे भरोसेमंद घरेलू तरीका सिलेंडर का वजन देखना है। सिलेंडर पर उसका खाली वजन यानी टेयर वजन लिखा होता है। इसे सिलेंडर के मौजूदा कुल वजन से तुलना करके अंदर बची गैस का अंदाजा लगाया जा सकता है। घरेलू सिलेंडर में एलपीजी की निर्धारित मात्रा आम तौर पर 14.2 किलोग्राम होती है।

3 of 5 गैस खत्म होने का इंतजार मत कीजिए - फोटो : ANI

सिर्फ गैस की लौ देखकर फैसला न करें

कई लोग मानते हैं कि गैस की लौ छोटी या कमजोर होने लगे तो सिलेंडर लगभग खत्म हो गया है। लेकिन सिर्फ लौ देखकर इसका पक्का अंदाजा लगाना सही नहीं है। लौ कम होने के पीछे बर्नर में गंदगी, हवा और गैस का सही मिश्रण न होना या दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इसे गैस खत्म होने का सीधा संकेत न मानें।

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4 of 5 गैस खत्म होने का इंतजार मत कीजिए - फोटो : Adobe Stock

सिलेंडर को हिलाकर गैस जांचना सही तरीका नहीं

अक्सर लोग सिलेंडर को थोड़ा हिलाकर उसके अंदर की गैस का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना सही तरीका नहीं है। गैस की मात्रा जानने के लिए वजन के आधार पर अंदाजा लगाना ज्यादा बेहतर है। सिलेंडर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करने के बजाय उसे सीधा और सुरक्षित जगह पर रखें।



गैस की गंध आए तो इसे खाली सिलेंडर न समझें

अगर सिलेंडर या गैस की तेज गंध आ रही है तो इसका मतलब गैस खत्म होना नहीं, बल्कि रिसाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में चूल्हा और दूसरी खुली आग तुरंत बंद करें, बिजली के स्विच को न छुएं और सुरक्षित जगह जाएं। एलपीजी रिसाव की स्थिति में 1906 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

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