पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में कितने पैसे मिलेंगे और क्या आपको मिलेगा लाभ या नहीं? यहां तुरंत करें चेक

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को अब 24वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सरकार साल में कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है।





ये राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है यानी हर किस्त में 2-2 हजार रुपये मिलते हैं। ऐसे में 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के मन में ये सवाल है कि ये किस्त कब आएगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान 24वीं किस्त के बारे में आगे जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...