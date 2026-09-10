नेशनल लोक अदालत 2026: इस तारीख को लग रही है लोक आदालत, यहां खत्म करवा सकते हैं केस और चालान; जानें कैसे

National Lok Adalat 2026: अगर आपका कोई मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है या ट्रैफिक चालान समेत किसी विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल लोक अदालत के जरिए कई ऐसे मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका मिलता है।
इस बार नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी। हालांकि, दिल्ली के लोगों के लिए तारीख अलग है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DSLSA के मुताबिक, दिल्ली में लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है और अब ये 12 सितंबर की जगह पर 10 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी?
- फोटो : Adobe Stock
लोक अदालत में किन मामलों का हो सकता है निपटारा?
- लोक अदालत में अलग-अलग तरह के ऐसे मामलों को रखा जा सकता है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए तैयार हों
- इनमें बैंक से जुड़े मामले, चेक बाउंस के मामले और पैसे वापस न करने से जुड़े विवाद शामिल हो सकते हैं
- इसके अलावा बिजली बिल से जुड़े मामले और ट्रैफिक चालान भी लोक अदालत में निपटारे के लिए रखे जा सकते हैं
- पारिवारिक विवादों का समाधान यहां लाया जा सकता है, लेकिन तलाक के मामले को इसमें शामिल नहीं किया गया है
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- लोक अदालत में किसी मामले का समाधान तभी संभव होता है, जब संबंधित पक्ष समझौते के लिए तैयार हों
- यानी किसी एक पक्ष की इच्छा के आधार पर मामला जबरन खत्म नहीं किया जा सकता
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ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
- अगर आप अपना मामला लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए NALSA की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है
- आवेदन के बाद टोकन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने की प्रक्रिया होती है
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क्या ऑफलाइन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
- हां, आप लोक अदालत के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं
- ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए अपने जिले की अदालत में संपर्क किया जा सकता है
- वहां मामले से जुड़े दस्तावेज दिखाकर आगे की प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है