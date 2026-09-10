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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi

नेशनल लोक अदालत 2026: इस तारीख को लग रही है लोक आदालत, यहां खत्म करवा सकते हैं केस और चालान; जानें कैसे

Thu, 10 Sep 2026 01:06 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 10 Sep 2026 01:06 PM IST
सार

Delhi Lok Adalat: 12 सितंबर 2026 को देश के कई राज्यों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां समझौते के जरिए कई तरह के मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। पर दिल्ली में इसकी तारीख बदल गई है।

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National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi
लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

National Lok Adalat 2026: अगर आपका कोई मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है या ट्रैफिक चालान समेत किसी विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल लोक अदालत के जरिए कई ऐसे मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका मिलता है।



इस बार नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी। हालांकि, दिल्ली के लोगों के लिए तारीख अलग है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DSLSA के मुताबिक, दिल्ली में लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है और अब ये 12 सितंबर की जगह पर 10 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi
लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

लोक अदालत में किन मामलों का हो सकता है निपटारा?

  • लोक अदालत में अलग-अलग तरह के ऐसे मामलों को रखा जा सकता है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए तैयार हों
  • इनमें बैंक से जुड़े मामले, चेक बाउंस के मामले और पैसे वापस न करने से जुड़े विवाद शामिल हो सकते हैं
  • इसके अलावा बिजली बिल से जुड़े मामले और ट्रैफिक चालान भी लोक अदालत में निपटारे के लिए रखे जा सकते हैं
  • पारिवारिक विवादों का समाधान यहां लाया जा सकता है, लेकिन तलाक के मामले को इसमें शामिल नहीं किया गया है
National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi
लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • लोक अदालत में किसी मामले का समाधान तभी संभव होता है, जब संबंधित पक्ष समझौते के लिए तैयार हों
  • यानी किसी एक पक्ष की इच्छा के आधार पर मामला जबरन खत्म नहीं किया जा सकता
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National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi
लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

  • अगर आप अपना मामला लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए NALSA की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है
  • आवेदन के बाद टोकन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने की प्रक्रिया होती है
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National Lok Adalat 2026: Cases and Traffic Challans to Be Resolved on 12 September 2026 in Delhi
लोक अदालत दिल्ली में कब लगेगी? - फोटो : Adobe Stock

क्या ऑफलाइन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

  • हां, आप लोक अदालत के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं
  • ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए अपने जिले की अदालत में संपर्क किया जा सकता है
  • वहां मामले से जुड़े दस्तावेज दिखाकर आगे की प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है
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