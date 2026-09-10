नेशनल लोक अदालत 2026: इस तारीख को लग रही है लोक आदालत, यहां खत्म करवा सकते हैं केस और चालान; जानें कैसे

National Lok Adalat 2026: अगर आपका कोई मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है या ट्रैफिक चालान समेत किसी विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल लोक अदालत के जरिए कई ऐसे मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका मिलता है।





इस बार नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी। हालांकि, दिल्ली के लोगों के लिए तारीख अलग है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DSLSA के मुताबिक, दिल्ली में लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है और अब ये 12 सितंबर की जगह पर 10 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...