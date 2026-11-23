Ayushman Card: बीमारी कब और किसे घेर ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च परिवार की वर्षों की बचत खत्म कर देता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काफी मददगार साबित हो सकती है।





इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इस आयुष्मान कार्ड से आप हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...