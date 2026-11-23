Hot And Cold AC vs Normal AC: सर्दियों में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य एसी को 28 डिग्री पर सेट करने से कमरा गर्म हो सकता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आम एसी केवल कमरे की गर्मी सोखकर बाहर फेंकता है, इसलिए ठंड के मौसम में 28 डिग्री पर चलाने पर भी वह गर्म हवा नहीं देता बल्कि हल्की ठंडी या सामान्य हवा ही महसूस कराता है।
इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार में हॉट एंड कोल्ड एसी मौजूद हैं, जो गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म हवा देने के लिए बनाए जाते हैं। इन दोनों एसी के काम करने के तरीके और उपयोग की समझ होना घर की जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करने में बेहद मददगार है। इसलिए आइए इस लेख में इन दोनों के एसी के बारे में जरूरी बातें जानते हैं।
सामान्य एसी गर्म हवा क्यों नहीं देता?
- सामान्य एसी केवल कमरे की गर्मी बाहर निकालकर कूलिंग करने के लिए बना होता है।
- यह गर्मी पैदा नहीं कर सकता, इसलिए 28 डिग्री पर सेट करने पर भी सर्दी में गर्म हवा नहीं देता।
हॉट एंड कोल्ड एसी कैसे काम करता है?
- इसमें रिवर्स वाल्व लगा होता है, जो रेफ्रिजरेंट के बहाव की दिशा बदल देता है।
- इसी तकनीक से यह बाहर की गर्मी खींचकर सर्दी में कमरे को गर्म हवा देता है।
दोनों एसी में मुख्य अंतर क्या है?
- सामान्य एसी सालभर सिर्फ ठंडी हवा देने का काम करता है।
- हॉट एंड कोल्ड एसी एक ही यूनिट से गर्मी में कूलिंग और ठंड में हीटिंग दोनों देता है।
कीमत और बिजली खपत में क्या फर्क है?
- हॉट एंड कोल्ड एसी सामान्य एसी के मुकाबले थोड़ा महंगा आता है।
- सर्दी में अलग हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे जगह और रखरखाव की बचत होती है।
घर के लिए कौन सा एसी चुनें?
- ज्यादा ठंड वाले इलाकों के लिए हॉट एंड कोल्ड एसी ज्यादा उपयोगी रहता है।
- हल्की सर्दी या कम बजट वालों के लिए सामान्य एसी ही पर्याप्त होता है।
ठंड में एसी से गर्म हवा कैसे पाएं?
- ठंड में गर्म हवा चाहिए तो सामान्य एसी के बजाय हॉट एंड कोल्ड एसी चुनें।
- इससे पूरे साल मौसम के हिसाब से कूलिंग और हीटिंग दोनों की सुविधा मिलती है।