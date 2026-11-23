PM Vishwakarma Yojana Eligibility: देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए एक बड़े वर्ग को लाभ देने का काम किया जाता है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है और जो लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।





ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकता है और आवेदन करने का तरीका क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...