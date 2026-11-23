RBI Rules For Bank Account: आज के समय में कई लोगों के पास अलग-अलग बैंकों में खाते होते हैं। किसी का सैलरी अकाउंट होता है, तो कोई बचत के लिए दूसरा खाता खुलवा लेता है। वहीं, कुछ लोग सरकारी योजनाओं का पैसा पाने या ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा के लिए भी अलग बैंक खाते रखते हैं।
ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर एक व्यक्ति कितने बैंक खाते रख सकता है? क्या दो, तीन या चार से ज्यादा खाते रखने पर कोई कानूनी परेशानी हो सकती है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए कोई सीमा तय की है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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एक व्यक्ति कितने बैंक खाते खुलवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक खाते को लेकर क्या कहता है नियम?
- भारत में एक व्यक्ति कितने सामान्य सेविंग अकाउंट रख सकता है, इसकी कोई अधिकतम संख्या आरबीआई ने तय नहीं की है
- ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग बैंकों में कई बचत खाते खुलवा सकता है
- इसके लिए दो या तीन खातों की कोई अनिवार्य सीमा नहीं है
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एक व्यक्ति कितने बैंक खाते खुलवा सकता है?
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- हालांकि, हर बैंक की अपनी खाता खोलने की प्रक्रिया और शर्तें होती हैं
- खाता खोलते समय ग्राहक को बैंक की केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है
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ज्यादा खाते रखने पर किन बातों का रखें ध्यान?
- एक से ज्यादा बैंक खाते रखना कानूनी रूप से गलत नहीं है, लेकिन इनका सही तरीके से संचालन करना जरूरी है
- सबसे पहले हर खाते में बैंक की ओर से निर्धारित न्यूनतम बैलेंस की शर्त समझें
- कुछ खातों में न्यूनतम बैलेंस जरूरी होता है, जबकि कुछ जीरो बैलेंस खाते भी होते हैं
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- दूसरा अपने सभी खातों की जानकारी और लेन-देन का रिकॉर्ड रखें
- अगर किसी खाते का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस जरूर चेक करें
- इसके अलावा सभी खातों में अपनी केवाईसी की जानकारी अपडेट रखें
- बैंक को जरूरत पड़ने पर आय और लेन-देन से संबंधित जानकारी भी देनी पड़ सकती है