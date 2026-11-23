RBI Rules For Bank Account: आज के समय में कई लोगों के पास अलग-अलग बैंकों में खाते होते हैं। किसी का सैलरी अकाउंट होता है, तो कोई बचत के लिए दूसरा खाता खुलवा लेता है। वहीं, कुछ लोग सरकारी योजनाओं का पैसा पाने या ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा के लिए भी अलग बैंक खाते रखते हैं।





ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर एक व्यक्ति कितने बैंक खाते रख सकता है? क्या दो, तीन या चार से ज्यादा खाते रखने पर कोई कानूनी परेशानी हो सकती है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए कोई सीमा तय की है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...