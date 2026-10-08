अलर्ट: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खरीदते समय कैसे पहचानें सही है या नहीं? यहां जानें कुछ काम के तरीके

नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले लोग अपने खान-पान में कई तरह के अनाज और आटे का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में कुट्टू का आटा भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरी, पकौड़ी, चीला और दूसरी व्रत वाली चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की मांग बढ़ने के साथ इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने भी त्योहारों के दौरान कुट्टू के आटे की बिक्री और भंडारण को लेकर विशेष निगरानी की बात कही है। तो चलिए जानते हैं अगर आप भी इस नवरात्रि कुट्टू के आटे को खरीदने वाले हैं, तो आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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मिलावटी कुट्टू आटे की पहचान कैसे करें?
- फोटो : AI Generated
पैकेट वाला आटा लेते समय क्या देखें?
- अगर आप बाजार से पैक किया हुआ कुट्टू का आटा खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले पैकेट को ध्यान से देखें
- पैकिंग फटी हुई, खुली हुई या उसमें नमी जमा दिखाई दे रही हो तो ऐसा पैकेट लेने से बचें
- पैकेट पर आटे के बनने की तारीख, बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें
- बहुत पुराना पैकेट खरीदने से भी बचें
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मिलावटी कुट्टू आटे की पहचान कैसे करें?
- फोटो : AdobeStock
आटे की गंध पर भी दें ध्यान
- कुट्टू का आटा खरीदते समय अगर दुकानदार खुला आटा दे रहा है, तो उसे चेक करें कि वो सही है या नहीं
- आटे में नमी, असामान्य गंध, कीड़े या फफूंद जैसी कोई चीज दिखाई दे तो उसे न खरीदें
- आटे में गांठें बनना भी नमी की ओर इशारा कर सकता है
- इसलिए ऐसे कुट्टू के आटे को खरीदने से बचना चाहिए
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मिलावटी कुट्टू आटे की पहचान कैसे करें?
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बहुत ज्यादा सस्ता आटा देखकर न करें खरीदारी
- नवरात्रि में कुट्टू के आटे की मांग बढ़ जाती है
- ऐसे समय में केवल कम कीमत देखकर आटा खरीदना सही नहीं है
- अगर सामान्य कीमत से कम पर कुट्टू का आटा मिल रहा है, तो इसे चेक करें कि कहीं ये मिलावटी या खराब आदि तो नहीं है
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मिलावटी कुट्टू आटे की पहचान कैसे करें?
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कैसे करें मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान?
- सबसे पहले एक कटोरी पानी लें
- फिर इसमें एक चम्मच कुट्टू का आटा डालना है
- इसके बाद देखें कि अगर पानी आटा जल्दी घुल गया है, सफेद परत छोड़ रहा है या कुछ कण ऊपर तैर रहे हैं, तो ये आटा नकली या मिलावटी हो सकता है
- जबकि, आटा धीरे-धीरे नीचे बैठ गया है, तो आटा सही हो सकता है