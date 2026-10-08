अलर्ट: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खरीदते समय कैसे पहचानें सही है या नहीं? यहां जानें कुछ काम के तरीके

नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले लोग अपने खान-पान में कई तरह के अनाज और आटे का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में कुट्टू का आटा भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरी, पकौड़ी, चीला और दूसरी व्रत वाली चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की मांग बढ़ने के साथ इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है।





भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने भी त्योहारों के दौरान कुट्टू के आटे की बिक्री और भंडारण को लेकर विशेष निगरानी की बात कही है। तो चलिए जानते हैं अगर आप भी इस नवरात्रि कुट्टू के आटे को खरीदने वाले हैं, तो आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...