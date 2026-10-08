अटल पेंशन: हर महीने सिर्फ 210 रुपये निवेश कर मिल सकते हैं 5000 रुपये महीना, जानें इस सरकारी स्कीम के बारे में

बुढ़ापे में आर्थिक जरूरतें बनी रहती हैं, लेकिन उस समय नियमित कमाई का जरिया अक्सर सीमित हो जाता है। यही वजह है कि नौकरी या कमाई के दौर में ही लोग भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बनाने लगते हैं।





अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम पाने की योजना बना रहे हैं, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। दरअसल, यह केंद्र सरकार की पेंशन योजना है जिसमें आप हर महीने सिर्फ 210 रुपये की शुरुआती निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद आप हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप आगे अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...