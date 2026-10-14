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ध्यान दें: क्या दिल्ली मेट्रो में पालतू कुत्ता लेकर सफर कर सकते हैं आप? यहां जानें क्या कहता है नियम

Wed, 14 Oct 2026 10:26 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 14 Oct 2026 10:26 AM IST
सार

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर सफर करने की अनुमति आम यात्रियों को नहीं है।   मेट्रो में पालतू जानवर ले जाने से पहले नियमों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि स्टेशन पर परेशानी न हो।

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Can You Travel With a Pet Dog in Delhi Metro mein kya dog le ja sakte hain
मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Delhi Metro Rules For Pet: दिल्ली में रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली-एनसीआर लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं माना जाता। वहीं, अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है और आप उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या उसे दिल्ली मेट्रो में लेकर जा सकते हैं?



ऐसे में अगर आप अपने पालूत कुत्ते को मेट्रो से ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि मेट्रो में अपने साथ पालूत कुत्ता ले जा सकते हैं या नहीं और इस पर नियम क्या कहता है...
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं? - फोटो : AI Generated

क्या दिल्ली मेट्रो में पालतू कुत्ता ले जा सकते हैं?

  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की यात्री सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन के मुताबिक, मेट्रो में पालतू जानवरों को लेकर जाने पर रोक है  
  • इसलिए आम यात्री अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर सामान्य तरीके से मेट्रो में सफर नहीं कर सकते
Can You Travel With a Pet Dog in Delhi Metro mein kya dog le ja sakte hain
मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं? - फोटो : AI Generated
  • यह नियम केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कुत्ता छोटा है या बड़ा
  • आप पालतू कुत्ते को गोद में, किसी छोटे बैग या बॉक्स में आदि नहीं ले जा सकते
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं? - फोटो : AdobeStock

मेट्रो में पालतू जानवरों को साथ ले जाने पर रोक क्यों है?

  • मेट्रो में एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं
  • कई बार स्टेशन और ट्रेन के डिब्बों में काफी भीड़ रहती है और खासतौर पर ऑफिस टाइम में
  • ऐसी स्थिति में किसी जानवर को साथ लाने से दूसरे यात्रियों को असुविधा हो सकती है  
  • इसलिए पालतू जानवरों को मेट्रो में ले जाने पर रोक है
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं? - फोटो : AI Generated

सुरक्षाकर्मी क्यों मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जा सकते हैं?

  • आपने कभी देखा होगा कि मेट्रो में सुरक्षाकर्मी अपने साथ कुत्ते को लेकर यात्रा कर रहे हैं
  • ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुरक्षा में तैनात ये कुत्ते मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होते हैं
  • इसलिए इन कुत्तों को मेट्रो में ले जाया जा सकता है
  • पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने पालतू जानवर को लेकर मेट्रो में सफर कर सकते हैं
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