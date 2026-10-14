ध्यान दें: क्या दिल्ली मेट्रो में पालतू कुत्ता लेकर सफर कर सकते हैं आप? यहां जानें क्या कहता है नियम

Delhi Metro Rules For Pet: दिल्ली में रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली-एनसीआर लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं माना जाता। वहीं, अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है और आप उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या उसे दिल्ली मेट्रो में लेकर जा सकते हैं?





ऐसे में अगर आप अपने पालूत कुत्ते को मेट्रो से ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि मेट्रो में अपने साथ पालूत कुत्ता ले जा सकते हैं या नहीं और इस पर नियम क्या कहता है...