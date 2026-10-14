ध्यान दें: क्या दिल्ली मेट्रो में पालतू कुत्ता लेकर सफर कर सकते हैं आप? यहां जानें क्या कहता है नियम

Delhi Metro Rules For Pet: दिल्ली में रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली-एनसीआर लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं माना जाता। वहीं, अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है और आप उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या उसे दिल्ली मेट्रो में लेकर जा सकते हैं?
ऐसे में अगर आप अपने पालूत कुत्ते को मेट्रो से ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि मेट्रो में अपने साथ पालूत कुत्ता ले जा सकते हैं या नहीं और इस पर नियम क्या कहता है...
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं?
- फोटो : AI Generated
क्या दिल्ली मेट्रो में पालतू कुत्ता ले जा सकते हैं?
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की यात्री सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन के मुताबिक, मेट्रो में पालतू जानवरों को लेकर जाने पर रोक है
- इसलिए आम यात्री अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर सामान्य तरीके से मेट्रो में सफर नहीं कर सकते
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं?
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- यह नियम केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कुत्ता छोटा है या बड़ा
- आप पालतू कुत्ते को गोद में, किसी छोटे बैग या बॉक्स में आदि नहीं ले जा सकते
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मेट्रो में पालूत कुत्ता ले सकते हैं?
- फोटो : AdobeStock
मेट्रो में पालतू जानवरों को साथ ले जाने पर रोक क्यों है?
- मेट्रो में एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं
- कई बार स्टेशन और ट्रेन के डिब्बों में काफी भीड़ रहती है और खासतौर पर ऑफिस टाइम में
- ऐसी स्थिति में किसी जानवर को साथ लाने से दूसरे यात्रियों को असुविधा हो सकती है
- इसलिए पालतू जानवरों को मेट्रो में ले जाने पर रोक है
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सुरक्षाकर्मी क्यों मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जा सकते हैं?
- आपने कभी देखा होगा कि मेट्रो में सुरक्षाकर्मी अपने साथ कुत्ते को लेकर यात्रा कर रहे हैं
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुरक्षा में तैनात ये कुत्ते मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होते हैं
- इसलिए इन कुत्तों को मेट्रो में ले जाया जा सकता है
- पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने पालतू जानवर को लेकर मेट्रो में सफर कर सकते हैं