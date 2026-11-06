बात काम की: छिपकली को घर से कैसे भगाएं? यहां जानें 4 काम के तरीके

Ghar Se Chipkali Bhagane Ke Tarike: घर में कई बार छिपकली घुस आती है जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। खासतौर पर छिपकली के खाने की चीजों में गिरने का डरा बना रहता है।
इसलिए कई बार लोग छिपकली को भगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो घर के कोनों या बाकी जगहों पर छुप जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर छिपकली को घर से बाहर भगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगर आपके घर में भी छिपकली आ जाए या आ गई है, तो आप उसे कैसे भगा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप छिपकली भगाने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं?
- फोटो : Adobe stock
घर से छिपकली को कैसे भगाएं?
नंबर 1
- छिपकली को भगाने के लिए पहले काली मिर्च को पीस लें और फिर इसे पानी में मिला लें
- इसके बाद इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें
- इसके बाद घर की खिड़की, दरवाजे और उन कोनों के आसपास हल्का स्प्रे करें, जहां पर छिपकली आती है या मौजूद है
- ऐसा करके छिपकली को भगाया जा सकता है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं?
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नंबर 2
- प्याज की मदद से आप छिपकली को घर से बाहर भगा सकते हैं
- दरअसल, प्याज की तेज गंध छिपकली को घर से भगाने में मदद कर सकती है
- आपको करना ये है कि प्याज को काटकर उन जगहों के पास रख दें, हैं जहां छिपकली बार-बार आती है
- ध्यान रहे इसे समय-समय पर बदलते रहें, ऐसा करने से छिपकली घर से भाग सकती है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं?
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नंबर 3
- अंडे के छिलकों को पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें
- इसके बाद इन्हें खिड़की, दरवाजे या उन जगहों के पास रखें जहां छिपकली दिखाई देती है
- इससे भी छिपकली भाग सकती है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं?
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नंबर 4
- लहसुन की तेज गंध के कारण छिपकली भाग सकती है
- इसलिए कुछ छिली हुई लहसुन की कलियां उन जगहों पर रख दें जहां छिपकली दिखती है या आती-जाती रहती है
- ऐसा करने से भी छिपकली भाग सकती है