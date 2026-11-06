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बात काम की: छिपकली को घर से कैसे भगाएं? यहां जानें 4 काम के तरीके

Fri, 06 Nov 2026 06:21 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 06 Nov 2026 06:21 PM IST
सार

  • Chipkali Bhagane Ke Tarike Kya Hain: छिपकली घर में आ गई है, तो आपको उसे भगाने के कुछ तरीकों के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है
  • छिपकली को कई घरेलू तरीकों की मदद से भगाया जा सकता है

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How to get rid of lizards in the house se chipkali bhagane ke tarike
छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ghar Se Chipkali Bhagane Ke Tarike: घर में कई बार छिपकली घुस आती है जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। खासतौर पर छिपकली के खाने की चीजों में गिरने का डरा बना रहता है।



इसलिए कई बार लोग छिपकली को भगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो घर के कोनों या बाकी जगहों पर छुप जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर छिपकली को घर से बाहर भगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगर आपके घर में भी छिपकली आ जाए या आ गई है, तो आप उसे कैसे भगा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप छिपकली भगाने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...
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How to get rid of lizards in the house se chipkali bhagane ke tarike
छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe stock

घर से छिपकली को कैसे भगाएं?

नंबर 1

  • छिपकली को भगाने के लिए पहले काली मिर्च को पीस लें और फिर इसे पानी में मिला लें
  • इसके बाद इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें
  • इसके बाद घर की खिड़की, दरवाजे और उन कोनों के आसपास हल्का स्प्रे करें, जहां पर छिपकली आती है या मौजूद है
  • ऐसा करके छिपकली को भगाया जा सकता है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 2

  • प्याज की मदद से आप छिपकली को घर से बाहर भगा सकते हैं
  • दरअसल, प्याज की तेज गंध छिपकली को घर से भगाने में मदद कर सकती है
  • आपको करना ये है कि प्याज को काटकर उन जगहों के पास रख दें, हैं जहां छिपकली बार-बार आती है
  • ध्यान रहे इसे समय-समय पर बदलते रहें, ऐसा करने से छिपकली घर से भाग सकती है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 3 

  • अंडे के छिलकों को पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें
  • इसके बाद इन्हें खिड़की, दरवाजे या उन जगहों के पास रखें जहां छिपकली दिखाई देती है
  • इससे भी छिपकली भाग सकती है
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छिपकली भगाने के 4 तरीके क्या हैं? - फोटो : Freepik

नंबर 4

  • लहसुन की तेज गंध के कारण छिपकली भाग सकती है
  • इसलिए कुछ छिली हुई लहसुन की कलियां उन जगहों पर रख दें जहां छिपकली दिखती है या आती-जाती रहती है
  • ऐसा करने से भी छिपकली भाग सकती है
अगली फोटो गैलरी देखें
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