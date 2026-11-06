बात काम की: छिपकली को घर से कैसे भगाएं? यहां जानें 4 काम के तरीके

Ghar Se Chipkali Bhagane Ke Tarike: घर में कई बार छिपकली घुस आती है जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। खासतौर पर छिपकली के खाने की चीजों में गिरने का डरा बना रहता है।





इसलिए कई बार लोग छिपकली को भगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो घर के कोनों या बाकी जगहों पर छुप जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर छिपकली को घर से बाहर भगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगर आपके घर में भी छिपकली आ जाए या आ गई है, तो आप उसे कैसे भगा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप छिपकली भगाने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...