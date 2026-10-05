ट्रेन का पहला चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म टिकट पाने का क्या है सही तरीका? जानें नियम

Train Ticket After Chart Prepared: अक्सर यात्रा की योजना अचानक बनने पर ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। बहुत से यात्रियों को लगता है कि ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद टिकट बुक करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार पहला चार्ट बनने के बाद भी यात्रियों को कन्फर्म सीट पाने का पूरा अवसर मिलता है।





अगर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है या आपने पहले से टिकट बुक नहीं कराया है, तो सही समय और प्रक्रिया की जानकारी से आप अंतिम समय में भी आसानी से सफर कर सकते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल भाषा में समझते हैं।