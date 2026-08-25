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नहीं जाना पड़ेगा आधार सेवा केंद्र घर बैठे एप से बदल सकते हैं एड्रेस, तरीका जानें

Tue, 25 Aug 2026 03:20 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 03:20 PM IST
सार

Aadhaar Ka Address Kaise App Se Change Karein: आधार कार्ड में अगर आपको एड्रेस अपडेट करवाना है, तो आप ये काम घर बैठे आधार की नई एप से भी करवा सकते हैं यानी आधार सेवा केंद्र जाने की अब जरूरत नहीं।

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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Aadhaar Address Change Of App: आधार कार्ड को अगर आज के समय का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कहे तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा? क्योंकि इसकी जरूरत लगभग हर एक सरकारी और गैर-सरकारी कामों में होती है।



आधार में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस जैसी कई डेमोग्राफिक और बायोमैट्रिक जानकारी होती है। ऐसे में अगर आपको अपने आधार में एड्रेस बदलवाना है, तो आप इस घर बैठे आधार की नई एप से बदलवा सकते हैं। इसका तरीका आप आगे जान सकते हैं...
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

आधार की एप से कैसे अपडेट करवाएं नया एड्रेस?

पहला स्टेप

  • पहले आधार के नए एप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लें
  • इसके बाद एप को खोलें और इसमें अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
  • फिर आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें
  • साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए एप पर रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लें 
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा स्टेप

  • लॉगिन के बाद एप पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपको यहां पर अंदर Address Update वाले विकल्प को चुनना है
  • फिर आपको My Document वाला ऑप्शन चुन लेना है
  • अब आप देखेंगे कि सामने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ गई है
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

तीसरा स्टेप

  • आपके पास इस लिस्ट में से जो डॉक्यूमेंट है, उसे चुन लें
  • इसके बाद Continue to Upload Document वाले बटन पर क्लिक करें
  • फिर स्कैन करके या सीधे डॉक्यूमेंट की फाइन यहां पर अपलोड कर दें
  • इसके बाद Continue to Add New Address पर क्लिक करना है
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

चौथा स्टेप

  • फिर आपको अपना एड्रेस वेरिफाई करना है
  • इसके बाद Continue to Face Authentication पर क्लिक कर लें
  • अब निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा करें और सबमिट कर दें
  • इसके बाद सबकुछ सही रहने पर कुछ दिनों में आपका नया एड्रेस आधार में अपडेट हो जाता है
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