नहीं जाना पड़ेगा आधार सेवा केंद्र घर बैठे एप से बदल सकते हैं एड्रेस, तरीका जानें

आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Aadhaar Address Change Of App: आधार कार्ड को अगर आज के समय का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कहे तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा? क्योंकि इसकी जरूरत लगभग हर एक सरकारी और गैर-सरकारी कामों में होती है।





आधार में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस जैसी कई डेमोग्राफिक और बायोमैट्रिक जानकारी होती है। ऐसे में अगर आपको अपने आधार में एड्रेस बदलवाना है, तो आप इस घर बैठे आधार की नई एप से बदलवा सकते हैं। इसका तरीका आप आगे जान सकते हैं...