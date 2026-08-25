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नहीं जाना पड़ेगा आधार सेवा केंद्र घर बैठे एप से बदल सकते हैं एड्रेस, तरीका जानें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 25 Aug 2026 03:20 PM IST
सार
Aadhaar Ka Address Kaise App Se Change Karein: आधार कार्ड में अगर आपको एड्रेस अपडेट करवाना है, तो आप ये काम घर बैठे आधार की नई एप से भी करवा सकते हैं यानी आधार सेवा केंद्र जाने की अब जरूरत नहीं।
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Aadhaar Address Change Of App: आधार कार्ड को अगर आज के समय का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कहे तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा? क्योंकि इसकी जरूरत लगभग हर एक सरकारी और गैर-सरकारी कामों में होती है।
आधार में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस जैसी कई डेमोग्राफिक और बायोमैट्रिक जानकारी होती है। ऐसे में अगर आपको अपने आधार में एड्रेस बदलवाना है, तो आप इस घर बैठे आधार की नई एप से बदलवा सकते हैं। इसका तरीका आप आगे जान सकते हैं...
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आधार की एप से कैसे अपडेट करवाएं नया एड्रेस?
पहला स्टेप
पहले आधार के नए एप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लें
इसके बाद एप को खोलें और इसमें अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
फिर आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें
साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए एप पर रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लें
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
दूसरा स्टेप
लॉगिन के बाद एप पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
इसके बाद आपको यहां पर अंदर Address Update वाले विकल्प को चुनना है
फिर आपको My Document वाला ऑप्शन चुन लेना है
अब आप देखेंगे कि सामने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ गई है
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
तीसरा स्टेप
आपके पास इस लिस्ट में से जो डॉक्यूमेंट है, उसे चुन लें
इसके बाद Continue to Upload Document वाले बटन पर क्लिक करें
फिर स्कैन करके या सीधे डॉक्यूमेंट की फाइन यहां पर अपलोड कर दें
इसके बाद Continue to Add New Address पर क्लिक करना है
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आधार में एप से एड्रेस कैसे बदलवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
चौथा स्टेप
फिर आपको अपना एड्रेस वेरिफाई करना है
इसके बाद Continue to Face Authentication पर क्लिक कर लें
अब निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा करें और सबमिट कर दें
इसके बाद सबकुछ सही रहने पर कुछ दिनों में आपका नया एड्रेस आधार में अपडेट हो जाता है
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