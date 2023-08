EWS Certificate: इस आसान तरीके से आप भी बनवा सकते हैं अपना EWS सर्टिफिकेट, जानिए क्या है तरीका

document new - फोटो : istock

How To Apply For EWS Certificate: देश में पिछड़े वर्ग को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका लाभ लंबे समय से सामान्य वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्गों को मिल रहा था। ऐसे में बीते लंबे समय से सामान्य वर्ग से जुड़े गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण की मांग की जा रही थी। इसी को देखते हुए कुछ सालों पहले सामान्य वर्ग से जुड़े गरीब परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। सामान्य वर्ग से आने वाले गरीब परिवार इस 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पाकर अपने आप को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त कर सकते हैं। अगर आप भी सामान्य वर्ग के गरीब परिवार से आते हैं और अपना EWS (ECONOMICALLY WEAKER SECTION) सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। इस खबर के माध्यम से आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।