LED Bulb Electricity Consumption: आजकल ज्यादातर घरों में रोशनी के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने बल्ब के मुकाबले एलईडी कम बिजली खर्च करते हैं। इसी वजह से लोग घर के लगभग हर कमरे में एलईडी बल्ब लगाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि घर में लगे 10 एलईडी बल्ब रोजाना 10 घंटे जलते हैं, तो महीने के बिजली बिल पर कितना असर पड़ता है?
अक्सर लोगों को लगता है कि एलईडी बल्ब बहुत कम बिजली लेते हैं, इसलिए इनसे बिजली बिल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि, बल्ब की वाट क्षमता और इस्तेमाल के समय के हिसाब से बिजली की खपत बदलती रहती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल और बिजली बिल के बारे में जान सकते हैं...
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LED बल्ब कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : AI Generated
10 एलईडी बल्ब से कितनी बिजली खर्च होगी?
- सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले एलईडी बल्ब अलग-अलग क्षमता में आते हैं
- आमतौर पर 5 वॉट, 9 वॉट, 12 वॉट और 15 वॉट के एलईडी बल्ब बाजार में उपलब्ध हैं
- ऐसे में अगर 9 वॉट वाले एलईडी बल्ब घर में 10 लगे हैं और हर बल्ब 9 वॉट का है
- तो ऐसे में सभी बल्ब मिलकर 90 वॉट बिजली की खपत करेंगे यानी 10 बल्बों की कुल क्षमता 90 वॉट या 0.09 किलोवॉट होगी
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LED बल्ब कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : AI Generated
- अब अगर इन्हें रोजाना 10 घंटे जलाया जाता है, तो एक दिन में बिजली की खपत 0.09 किलोवॉट×10 घंटे = 0.9 यूनिट होगी
- ऐसे में समझा सकता है कि रोजाना 0.9 यूनिट बिजली खर्च होगी
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LED बल्ब कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : एआई जनरेटेड
महीने में कितना आएगा बिजली बिल?
- अगर यही 10 एलईडी बल्ब रोजाना 10 घंटे जलते हैं, तो 30 दिनों में कुल बिजली की खपत 27 यूनिट होगी
- अब बिजली बिल का हिसाब आपके इलाके में लागू प्रति यूनिट दर पर निर्भर करेगा
- उदाहरण के लिए अगर बिजली की दर 6 रुपये प्रति यूनिट है, तो 27 यूनिट का खर्च 162 रुपये होगा
- वहीं, 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 216 रुपये और 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 270 रुपये खर्च होंगे
- ऐसे में समझा जा सकता है कि 9 वॉट के 10 एलईडी बल्ब रोजाना 10 घंटे जलाने पर महीने का खर्च लगभग 162 से 270 रुपये के बीच हो सकता है
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LED बल्ब कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : AI Generated
बिजली का बिल कम कैसे रखें?
- एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है
- जिस कमरे में जरूरत न हो, वहां की लाइट बंद रखें
- दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें
- हमेशा अच्छी क्वालिटी, कंपनी और सही स्टार रेटिंग वाले एलईडी बल्ब ही खरीदें