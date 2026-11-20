LED Bulb Electricity Consumption: आजकल ज्यादातर घरों में रोशनी के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने बल्ब के मुकाबले एलईडी कम बिजली खर्च करते हैं। इसी वजह से लोग घर के लगभग हर कमरे में एलईडी बल्ब लगाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि घर में लगे 10 एलईडी बल्ब रोजाना 10 घंटे जलते हैं, तो महीने के बिजली बिल पर कितना असर पड़ता है?





अक्सर लोगों को लगता है कि एलईडी बल्ब बहुत कम बिजली लेते हैं, इसलिए इनसे बिजली बिल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि, बल्ब की वाट क्षमता और इस्तेमाल के समय के हिसाब से बिजली की खपत बदलती रहती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल और बिजली बिल के बारे में जान सकते हैं...