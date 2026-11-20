Ayushman Card Benefits: आज के समय में अस्पताल में इलाज कराना काफी महंगा हो गया है। कई बार सामान्य बीमारी के इलाज में भी हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं, गंभीर बीमारी या ऑपरेशन की स्थिति में परिवार की जमा पूंजी तक खर्च हो सकती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काफी मददगार साबित हो रही है।





इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के अस्पताल में भर्ती होकर इलाज का कवर दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं जैसी जरूरी बातें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...