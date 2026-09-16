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ध्यान दें: 100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितने किलोमीटर चल सकती है? यहां समझें

Wed, 16 Sep 2026 10:27 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 16 Sep 2026 10:27 AM IST
सार

क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आपकी स्कूटी 100 रुपये के पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी? इस बारे में आप यहां जान सकते हैं और इसका पूरा गणित समझ सकते हैं।

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How Many Kilometers Can a Scooter Travel With rs of 100 Worth of Petrol
100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Amar Ujala AI

Scooty Tips: आज के समय में एक बड़ा तबका टू-व्हीलर चलाता है। कोई बाइक तो कोई स्कूटी, लेकिन देखने में आता है कि अधिकतर लोग स्कूटी खरीद रहे हैं क्योंकि स्कूटी के कई अपने फायदे हैं। जैसे- सामान लाने में आसानी, स्टोरेज की सुविधा आदि। 



ऐसे में अगर आपके पास स्कूटी है, तो आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने पर ये कितने किलोमीटर चलेगी? चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Adobe Stock

100 रुपये के पेट्रोल में में आपकी स्कूटी कितने किलोमीटर चल सकती है?

  • ये जान लें कि अलग-अलग स्कूटी का माइलेज अलग-अलग हो सकता है
  • इसके अलावा पेट्रोल की कीमत भी शहर और समय के हिसाब से बदल सकती है
  • इसलिए 100 रुपये में मिलने वाले पेट्रोल की मात्रा पहले निकालनी होती है
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100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Adobe Stock
  • उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है
  • ऐसी स्थिति में 100 रुपये में ठीक 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा
  • अब अगर आपकी स्कूटी का माइलेज 40 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो 100 रुपये के पेट्रोल में करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय हो सकती है
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100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह अगर स्कूटी 45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो 100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी लगभग 45 किलोमीटर चल सकती है
  • हालाकि, अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा है, तो 100 रुपये में पेट्रोल की मात्रा एक लीटर से कम होगी
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100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Adobe Stock

स्कूटी का माइलेज आमतौर पर कितना होता है?

  • आमतौर पर एक स्कूटी का माइलेज 40 से 45 किलोमीटर तक होता है
  • हालांकि, स्कूटी की कंडीशन कैसी है, सर्विस समय पर होती है या नहीं, स्कूटी चलाई कैसे जाती है आदि जैसी बातों पर भी स्कूटी की माइलेज निकलती है
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