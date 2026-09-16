ध्यान दें: 100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितने किलोमीटर चल सकती है? यहां समझें

100 रुपये के पेट्रोल में स्कूटी कितनी माइलेज देती है? - फोटो : Amar Ujala AI

Scooty Tips: आज के समय में एक बड़ा तबका टू-व्हीलर चलाता है। कोई बाइक तो कोई स्कूटी, लेकिन देखने में आता है कि अधिकतर लोग स्कूटी खरीद रहे हैं क्योंकि स्कूटी के कई अपने फायदे हैं। जैसे- सामान लाने में आसानी, स्टोरेज की सुविधा आदि।





ऐसे में अगर आपके पास स्कूटी है, तो आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने पर ये कितने किलोमीटर चलेगी? चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...