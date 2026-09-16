बारिश गई, गर्मी भी नहीं... फिर घर में इतनी उमस क्यों? वजह आपके रोज के काम हो सकते हैं

कई बार बाहर न ज्यादा गर्मी होती है और न ठंड, फिर भी कमरे में बैठते ही चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। इसकी एक बड़ी वजह हवा में ज्यादा नमी हो सकती है। खासकर बारिश के बाद वाले मौसम में अगर घर में हवा का सही तरीके से आना-जाना नहीं हो रहा है तो नमी अंदर ही फंसी रह सकती है। यही वजह है कि कमरा बंद रखने पर ज्यादा उमस महसूस हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
2 of 5
मौसम सुहाना फिर भी कमरा लगता है घुटन भरा?
- फोटो : Adobe stock
खाना बनाते समय ये गलती बढ़ाती है नमी
किचन में खाना बनाते समय सब्जी, चावल या पानी उबालने से भाप निकलती है। यह भाप हवा में नमी बढ़ाती है। अगर खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाया जाता या किचन में हवा बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता तो नमी घर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए खाना बनाते समय एग्जॉस्ट चलाना और संभव हो तो खिड़की खोलना मददगार हो सकता है।
3 of 5
मौसम सुहाना फिर भी कमरा लगता है घुटन भरा?
- फोटो : Adobe stock
घर के अंदर कपड़े सुखाना भी वजह
बारिश या नमी वाले मौसम में कपड़े घर के अंदर सुखाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन गीले कपड़ों का पानी धीरे-धीरे हवा में नमी बढ़ाता है। अगर कमरा बंद है और हवा का वेंटिलेशन कम है तो उमस और सीलन दोनों ज्यादा महसूस हो सकती हैं। इसलिए कपड़े ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा का आना-जाना बना रहे।
4 of 5
मौसम सुहाना फिर भी कमरा लगता है घुटन भरा?
- फोटो : Freepik
नहाने के बाद बाथरूम बंद न रखें
गर्म पानी से नहाने पर बाथरूम की हवा में काफी नमी जमा हो जाती है। अगर नहाने के बाद दरवाजा और खिड़की लंबे समय तक बंद रखी जाए तो यह नमी आसानी से बाहर नहीं निकलती। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन है तो उसे नहाने के दौरान और कुछ देर बाद तक चलाना बेहतर रहता है।
5 of 5
मौसम सुहाना फिर भी कमरा लगता है घुटन भरा?
- फोटो : Amar Ujala
घर में हवा का आना-जाना जरूरी
उमस कम करने के लिए घर में हवा का सर्कुलेशन ठीक रखना जरूरी है। मौसम और बाहर की हवा की स्थिति ठीक हो तो कुछ समय के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल सकते हैं। पंखा चलाने से हवा घूमती रहेगी, लेकिन सिर्फ पंखा नमी को बाहर नहीं निकालता। अगर घर की नमी लगातार ज्यादा रहती है तो ह्यूमिडिटी मापने वाले मीटर से इसका स्तर भी चेक किया जा सकता है। घर के अंदर नमी को आमतौर पर 30 से 50 फीसदी के आसपास रखना बेहतर माना जाता है। अगर दीवारों, खिड़कियों या फर्नीचर पर लगातार नमी दिखने लगे या सीलन की गंध आने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। लंबे समय तक ज्यादा नमी रहने पर फफूंद की समस्या बढ़ सकती है।
एसी चलाते हैं लेकिन फिल्टर नहीं करते साफ? बढ़ सकता है बिजली का खर्च
क्या कूलर या मिक्सर के प्लास्टिक बॉडी पर करेंट आ सकता है? यहां समझें