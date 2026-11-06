Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More

दिवाली की सफाई में मिले फटे-पुराने नोट? जानिए इन्हें कहां बदलने पर मिलेंगे पूरे पैसे या अधिक वैल्यू

Fri, 06 Nov 2026 05:59 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 06 Nov 2026 05:59 PM IST
सार

  • How To Exchange Damaged Notes in Bank?: दिवाली की सफाई में मिले फटे-पुराने नोटों को किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आसानी से बदला जा सकता है।
  • आरबीआई नियमों के अनुसार नोट सही सलामत होने पर बैंक उसके पूरे पैसे या पूरी एक्सचेंज वैल्यू वापस देता है।

विज्ञापन
Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More
फटे पुराने नोट बदलने के नियम - फोटो : AI

Exchange Torn And Old Notes India: भारत में हर साल दिवाली के पावन अवसर पर घरों की अच्छे से साफ-सफाई की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दौरान अक्सर लोगों को बक्से, पुरानी किताबों या अलमारियों के कोनों से ऐसे नोट मिल जाते हैं जो काफी पुराने, गंदे, मुड़े हुए या कटे-फटे होते हैं। इन नोटों को देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या अब ये बेकार हो चुके हैं या इन्हें बैंक में बदलकर इनके पूरे पैसे वापस मिल सकते हैं।



अगर आपको भी घर की सफाई के दौरान ऐसे पुराने या क्षतिग्रस्त नोट मिले हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इनके बदले पूरे पैसे कैसे मिल सकते हैं।
Trending Videos
Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More
फटे नोट कहां बदले जाते हैं? - फोटो : Adobe Stock

फटे नोट कहां बदले जाते हैं?

  • दिवाली की सफाई के दौरान या अन्य किसी भी समय मिले अपने कटे-फटे या पुराने नोटों को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
  • आप अपने घर के पास स्थित किसी भी कमर्शियल बैंक की मुख्य या नजदीकी शाखा में आसानी से जाकर अपने इन पुराने और खराब नोटों को बदल सकते हैं।
Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More
फटे हुए नोट - फोटो : Adobe Stock

क्या पूरे पैसे वापस मिलते हैं?

  • भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, नोट की स्थिति ठीक होने और पहचान योग्य सीरियल नंबर स्पष्ट रहने पर बैंक पूरे पैसे वापस कर देता है।
  • बैंक काउंटर पर मौजूद अधिकारी क्षतिग्रस्त या पुराने नोट के बदले उसकी पूरी एक्सचेंज वैल्यू बिल्कुल सुरक्षित तरीके से प्रदान करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More
पुराने नोटों की अधिक वैल्यू? - फोटो : Adobe Stock

पुराने नोटों की अधिक वैल्यू?

  • आम चलन वाले नोटों से हटकर बहुत पुराने या ऐतिहासिक महत्व के नोटों को मुद्रा संग्राहक (करेंसी कलेक्टर्स) काफी पसंद करते हैं।
  • ऐसे दुर्लभ सीरियल नंबर वाले नोटों को नीलामी या निजी बाजार में उनके तय अंकित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है।
विज्ञापन
Found Torn and Old Notes During Diwali Cleaning Know Where to Exchange Them for Full Value or More
बैंक - फोटो : Adobe Stock
बैंक में क्या है प्रक्रिया?
  • बैंक शाखा के काउंटर पर जाकर नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और सरल होती है।
  • वहां पहुंचकर आपको एक छोटा सा एक्सचेंज फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद बैंक कर्मचारी आपके नोटों की जांच करके नियमों के तहत तुरंत सही और नए नोट आपके हाथों में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed