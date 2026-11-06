दिवाली की सफाई में मिले फटे-पुराने नोट? जानिए इन्हें कहां बदलने पर मिलेंगे पूरे पैसे या अधिक वैल्यू

Exchange Torn And Old Notes India: भारत में हर साल दिवाली के पावन अवसर पर घरों की अच्छे से साफ-सफाई की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दौरान अक्सर लोगों को बक्से, पुरानी किताबों या अलमारियों के कोनों से ऐसे नोट मिल जाते हैं जो काफी पुराने, गंदे, मुड़े हुए या कटे-फटे होते हैं। इन नोटों को देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या अब ये बेकार हो चुके हैं या इन्हें बैंक में बदलकर इनके पूरे पैसे वापस मिल सकते हैं।
अगर आपको भी घर की सफाई के दौरान ऐसे पुराने या क्षतिग्रस्त नोट मिले हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इनके बदले पूरे पैसे कैसे मिल सकते हैं।
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फटे नोट कहां बदले जाते हैं?
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फटे नोट कहां बदले जाते हैं?
- दिवाली की सफाई के दौरान या अन्य किसी भी समय मिले अपने कटे-फटे या पुराने नोटों को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
- आप अपने घर के पास स्थित किसी भी कमर्शियल बैंक की मुख्य या नजदीकी शाखा में आसानी से जाकर अपने इन पुराने और खराब नोटों को बदल सकते हैं।
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फटे हुए नोट
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क्या पूरे पैसे वापस मिलते हैं?
- भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, नोट की स्थिति ठीक होने और पहचान योग्य सीरियल नंबर स्पष्ट रहने पर बैंक पूरे पैसे वापस कर देता है।
- बैंक काउंटर पर मौजूद अधिकारी क्षतिग्रस्त या पुराने नोट के बदले उसकी पूरी एक्सचेंज वैल्यू बिल्कुल सुरक्षित तरीके से प्रदान करते हैं।
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पुराने नोटों की अधिक वैल्यू?
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पुराने नोटों की अधिक वैल्यू?
- आम चलन वाले नोटों से हटकर बहुत पुराने या ऐतिहासिक महत्व के नोटों को मुद्रा संग्राहक (करेंसी कलेक्टर्स) काफी पसंद करते हैं।
- ऐसे दुर्लभ सीरियल नंबर वाले नोटों को नीलामी या निजी बाजार में उनके तय अंकित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है।
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बैंक
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बैंक में क्या है प्रक्रिया?
- बैंक शाखा के काउंटर पर जाकर नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और सरल होती है।
- वहां पहुंचकर आपको एक छोटा सा एक्सचेंज फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद बैंक कर्मचारी आपके नोटों की जांच करके नियमों के तहत तुरंत सही और नए नोट आपके हाथों में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं।