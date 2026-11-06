दिवाली 2026: क्या ट्रेन के सफर के दौरान साथ ले जा सकते हैं पटाखे? रेलवे के इन सख्त नियमों को जरूर जान लें

Can We Carry Crackers in Train: दीपावली और छठ जैसे अन्य बड़े त्योहारों का सीजन आते ही लोग अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करते हैं। इस दौरान अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वे अपने साथ त्योहारों के लिए पटाखे या आतिशबाजी का सामान ट्रेन में ले जा सकते हैं।





अगर आपके मन में भी ऐसा कोई विचार है, तो आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में पटाखे ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी आर्थिक नुकसान और जेल की हवा खिला सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।