Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake

दिवाली 2026: शॉपिंग के दौरान कहीं आपके पास भी तो नहीं आ रहे नकली नोट? ऐसे करें असली और नकली की पहचान

Fri, 06 Nov 2026 07:33 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 06 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

  • Diwali Shopping Counterfeit Notes Check: दिवाली की खरीदारी के दौरान बाजार में जालसाजों द्वारा चलाए जाने वाले नकली नोटों से सावधान रहने की जरूरत है।
  • असली नोट की पहचान उसके सुरक्षा धागे, महात्मा गांधी के वाटरमार्क और खुरदरे अहसास से आसानी से की जा सकती है।

विज्ञापन
Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake
नकली नोट की पहचान कैसे करें? - फोटो : AI

How to Identify Fake Currency Notes: देशभर में दिवाली का पावन त्योहार आते ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और हर तरफ खरीदारी का दौर तेज हो जाता है। इस व्यस्तता और गहमागहमी के माहौल का फायदा उठाकर कई बार जालसाज और ठग बाजार में धड़ल्ले से नकली या जाली नोट चलाने की कोशिश करते हैं। अभी कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां छापा मारकर पुलिस नकली नोट बरामद कर रही है।



आम लोग अक्सर जल्दबाजी में दुकानदारों को पैसे देते समय या उनसे खुले पैसे लेते समय नोटों की ठीक से जांच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके पास फर्जी करेंसी पहुंच जाती है। त्योहार के सीजन में अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि असली और नकली नोट में क्या अंतर होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Trending Videos
Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake
Fake Note - फोटो : अमर उजाला
महात्मा गांधी की तस्वीर पहचान?
  • असली करेंसी नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसकी गहराई, फिनिशिंग और सटीकता बिल्कुल साफ नजर आएगी।
  • इसके विपरीत, जालसाजों द्वारा छापे गए जाली नोटों में यह तस्वीर अक्सर काफी धुंधली, सपाट और कम स्पष्ट होती है, जिसे थोड़ी सी सावधानी से तुरंत पहचाना जा सकता है।

 
Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake
सुरक्षा धागे की जांच? - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

सुरक्षा धागे की जांच?

  • भारतीय मुद्रा के असली होने की पहचान करने के लिए उसके सुरक्षा धागे की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।
  • असली नोट में एक पट्टा या सुरक्षा धागा होता है जिसे हल्का सा तिरछा करने पर उसका रंग बदलकर हरे से नीला हो जाता है, जबकि नकली नोट में यह रंग बदलने वाला विशेष प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake
500 रुपये के नोट(फाइल फोटो) - फोटो : adobe stock

वाटरमार्क कैसे चेक करें?

  • किसी भी नोट की असलियत परखने के लिए उसे किसी तेज रोशनी के सामने करना चाहिए।
  • ऐसा करने पर नोट के खाली हिस्से में महात्मा गांधी का स्पष्ट वाटरमार्क और उसके सही मूल्य का अंक बहुत ही साफ और चमकदार रूप से दिखाई देता है, जो आमतौर पर नकली या जाली नोटों में पूरी तरह से गायब रहता है।
विज्ञापन
Are Fake Notes Reaching You During Diwali Shopping? Know How to Identify Real and Fake
छपाई में क्या अंतर है? - फोटो : अमर उजाला

छपाई में क्या अंतर है?

  • असली नोट की छपाई बहुत ही उच्च गुणवत्ता की होती है, जिसके कारण नोट पर बने अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर और मुख्य मूल्य अंकों को जब आप हाथ से छूते हैं, तो हल्का सा खुरदुरापन महसूस होता है।
  • इसके मुकाबले नकली नोट खराब छपाई के कारण छूने में बिल्कुल चिकने और सपाट महसूस होते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed