दिवाली 2026: शॉपिंग के दौरान कहीं आपके पास भी तो नहीं आ रहे नकली नोट? ऐसे करें असली और नकली की पहचान

How to Identify Fake Currency Notes: देशभर में दिवाली का पावन त्योहार आते ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और हर तरफ खरीदारी का दौर तेज हो जाता है। इस व्यस्तता और गहमागहमी के माहौल का फायदा उठाकर कई बार जालसाज और ठग बाजार में धड़ल्ले से नकली या जाली नोट चलाने की कोशिश करते हैं। अभी कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां छापा मारकर पुलिस नकली नोट बरामद कर रही है।
आम लोग अक्सर जल्दबाजी में दुकानदारों को पैसे देते समय या उनसे खुले पैसे लेते समय नोटों की ठीक से जांच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके पास फर्जी करेंसी पहुंच जाती है। त्योहार के सीजन में अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि असली और नकली नोट में क्या अंतर होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Fake Note
- फोटो : अमर उजाला
महात्मा गांधी की तस्वीर पहचान?
- असली करेंसी नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसकी गहराई, फिनिशिंग और सटीकता बिल्कुल साफ नजर आएगी।
- इसके विपरीत, जालसाजों द्वारा छापे गए जाली नोटों में यह तस्वीर अक्सर काफी धुंधली, सपाट और कम स्पष्ट होती है, जिसे थोड़ी सी सावधानी से तुरंत पहचाना जा सकता है।
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सुरक्षा धागे की जांच?
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
सुरक्षा धागे की जांच?
- भारतीय मुद्रा के असली होने की पहचान करने के लिए उसके सुरक्षा धागे की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।
- असली नोट में एक पट्टा या सुरक्षा धागा होता है जिसे हल्का सा तिरछा करने पर उसका रंग बदलकर हरे से नीला हो जाता है, जबकि नकली नोट में यह रंग बदलने वाला विशेष प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखता है।
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500 रुपये के नोट(फाइल फोटो)
- फोटो : adobe stock
वाटरमार्क कैसे चेक करें?
- किसी भी नोट की असलियत परखने के लिए उसे किसी तेज रोशनी के सामने करना चाहिए।
- ऐसा करने पर नोट के खाली हिस्से में महात्मा गांधी का स्पष्ट वाटरमार्क और उसके सही मूल्य का अंक बहुत ही साफ और चमकदार रूप से दिखाई देता है, जो आमतौर पर नकली या जाली नोटों में पूरी तरह से गायब रहता है।
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छपाई में क्या अंतर है?
- फोटो : अमर उजाला
छपाई में क्या अंतर है?
- असली नोट की छपाई बहुत ही उच्च गुणवत्ता की होती है, जिसके कारण नोट पर बने अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर और मुख्य मूल्य अंकों को जब आप हाथ से छूते हैं, तो हल्का सा खुरदुरापन महसूस होता है।
- इसके मुकाबले नकली नोट खराब छपाई के कारण छूने में बिल्कुल चिकने और सपाट महसूस होते हैं।