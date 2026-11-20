Deepfake Photo Detection: आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाई गई ये नकली तस्वीरें आम लोगों को बड़ी आसानी से भ्रमित कर देती हैं। कई बार झूठी खबरें फैलाने या ऑनलाइन ठगी करने के लिए भी इन फर्जी तस्वीरों का सहारा लिया जाता है।





लेकिन थोड़ी सी समझदारी और बारीक नजर से आप असली और नकली फोटो का फर्क आसानी से समझ सकते हैं। एआई तकनीक अभी भी कुछ छोटी-छोटी गलतियां करती है, जिन्हें ध्यान से देखकर आप किसी भी बड़े धोखे से खुद को बचा सकते हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।