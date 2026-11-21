PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक अहम जरिया है। मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों पात्र किसान बतौर लाभार्थी जुड़े हैं और हर साल 6000 रुपये का लाभ लेते हैं। ये पैसे लाभार्थियों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों के रूप में भेजी जाती है।
वहीं, अब किसानों की नजर अगली यानी 25वीं किस्त पर है। हालांकि, 25वीं किस्त जारी होने की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ऐसे में किसानों को अभी से कुछ जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए, ताकि भुगतान के समय किसी तरह की परेशानी न हो। तो चलिए जानते हैं किसानों को किस्त का लाभ लेने के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की किस्त लेने के लिए कौन से काम जरूरी हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं?
ई-केवाईसी करवाना है जरूरी
- पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है
- जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इसे जल्द पूरा कर लेना चाहिए
- किसान घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं
- इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर से आप बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी करवा सकते हैं
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बैंक खाते से आधार लिंक जरूर करवाएं
- किसानों का बैंक खाता आधार से सीड होना जरूरी है
- योजना की रकम आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है
- अगर बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं है, तो भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती
- इसलिए किसान अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति जरूर चेक कर लें
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जमीन के रिकॉर्ड की जांच करवाएं
- पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड लाभार्थी के नाम पर होना जरूरी है
- किसानों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन और रिकॉर्ड की पोर्टल पर सीडिंग भी जरूरी है
- अगर जमीन के रिकॉर्ड में नाम, खाता संख्या या अन्य जानकारी गलत है
- तो संबंधित राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय में इसे ठीक करवाएं
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25वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
- 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हुई और इस हिसाब से 25वीं किस्त के चार महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी में 25वीं किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है