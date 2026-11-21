Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित आमदनी होना जरूरी है। नौकरी या कारोबार से कमाई बंद होने के बाद कई लोगों को पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर महीने पेंशन मिल तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।
आप अगर इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको इसके बदले 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन इस योजना से जुड़ सकता है और कौन इस योजना से नहीं जुड़ सकता? तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के लिए कौन नहीं पात्र?
- फोटो : Adobe Stock
कौन लोग कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में आवेदन?
- अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त भारतीय नागरिक होना है
- इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए यानी अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो चुका है और उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं है, तो वह योजना के लिए आवेदन कर सकता है
- इसके लिए उसके पास बैंक खाता होना जरूरी है
- बैंक खाते को आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि जरूरी पहचान और केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सके
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अटल पेंशन योजना के लिए कौन नहीं पात्र?
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किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
- अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कुछ कैटेगरी के लोगों को पात्र नहीं माना गया है
- इसमें सबसे अहम शर्त इनकम टैक्स से जुड़ी है
- 1 अक्तूबर 2022 से ऐसे भारतीय नागरिक, जो आयकरदाता हैं या पहले आयकर का भुगतान कर चुके हैं, योजना में नया खाता खोलने के पात्र नहीं हैं
- इसके अलावा कॉर्पोरेट संस्थाएं भी इस योजना से नहीं जुड़ सकती हैं क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत नागरिकों के लिए बनाई गई है
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कैसे करें अटल पेंशन योजना में आवेदन?
स्टेप 1
- इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा
- वहां संबंधित अधिकारी से अटल पेंशन योजना का फॉर्म लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं
- इसके बाद बैंक की ओर से आपकी केवाईसी की जाती है
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स्टेप 2
- फिर आपको उपलब्ध पेंशन विकल्पों और हर महीने जमा होने वाले योगदान की जानकारी दी जाती है
- आपके बैंक खाते को योजना से जोड़ा जाता है
- इसके बाद चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार हर महीने आपके खाते से तय योगदान अपने आप कटता रहता है