Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित आमदनी होना जरूरी है। नौकरी या कारोबार से कमाई बंद होने के बाद कई लोगों को पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर महीने पेंशन मिल तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।





आप अगर इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको इसके बदले 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन इस योजना से जुड़ सकता है और कौन इस योजना से नहीं जुड़ सकता? तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...