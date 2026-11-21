Today Bank Holiday: भले ही आप कितनी ही ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कभी न कभी तो आपको भी किसी न किसी काम से बैंक जरूर जाना पड़ा ही होगा? कई तरह के काम ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना ही पड़ता है।





डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से लेकर लोन से जुड़े या केवाईसी जैसे कई काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना होता है। इसी क्रम में आज 21 नवंबर 2026 यानी शनिवार के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? अगर आप भी आज किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या बंद हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...