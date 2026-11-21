Today Bank Holiday: भले ही आप कितनी ही ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कभी न कभी तो आपको भी किसी न किसी काम से बैंक जरूर जाना पड़ा ही होगा? कई तरह के काम ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना ही पड़ता है।
डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से लेकर लोन से जुड़े या केवाईसी जैसे कई काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना होता है। इसी क्रम में आज 21 नवंबर 2026 यानी शनिवार के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? अगर आप भी आज किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या बंद हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- आज शनिवार है और आज लगभग सभी राज्यों में बैंक खुले हैं
- सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां पर बैंक बंद हैं
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आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
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किस राज्य में आज बैंक बंद हैं?
- आज उत्तराखंड में बैंकों की छुट्टी है
- इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) की वजह से आज राज्य के सभी बैंक बंद रहेंगे
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आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
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किन राज्यों में बैंक आज खुले हैं?
- उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में बैंक खुले हैं
- चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, ये सभी आज खुले हैं
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आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
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आज शनिवार होने की वजह से बैंक बंद क्यों नहीं हैं?
- हां, आज शनिवार है
- पर महीने के हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
- बल्कि, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं