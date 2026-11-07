कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? चेक करें क्या आप हैं लाभार्थी लिस्ट में या नहीं

Ayushman Card Eligibility: जब भी आपको किसी योजना से जुड़ना होता है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या आप उस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। जैसे- आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए।





दरअसल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिससे वे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...