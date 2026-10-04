पानी बदलने से लेकर ग्रीसिंग तक, यहां समझें इन्वर्टर बैट्री की लाइफ बढ़ाने के आसान टिप्स

Inverter Battery Winter Maintenance: अक्तूबर का महीना शुरु हो चुका है और इस मौसम में धीरे-धीरे तापमान घटने लगती है और इसका असर इन्वर्टर बैट्री की कार्यक्षमता पर सीधा देखने को मिलता है। ठंड में बैट्री के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे इसका बैकअप कम होने लगता है और बैट्री जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।





अक्सर लोग गर्मियों में तो इन्वर्टर का ध्यान रखते हैं, लेकिन सर्दियों में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर सही समय पर इन्वर्टर बैट्री की देखभाल न की जाए, तो अगली गर्मियों तक आपको नई बैट्री खरीदने का भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। इसलिए सर्दियों की शुरुआत में बैट्री का थोड़ा सा रखरखाव इसकी लाइफ को कई साल बढ़ा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।