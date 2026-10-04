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पानी बदलने से लेकर ग्रीसिंग तक, यहां समझें इन्वर्टर बैट्री की लाइफ बढ़ाने के आसान टिप्स

Sun, 04 Oct 2026 06:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 04 Oct 2026 06:26 PM IST
सार

How to Increase Inverter Battery Life: हल्के-हल्के ठंड का मौसम अब शुरु हो रहा है, ऐसे में बहुत से लोगों के मन इनवर्टर को लेकर ये सवाल होता है कि आखिर कैसे गर्मियों के जैसा बैकअप ठंड में भी पाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स के बारे में समझते हैं।

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Easy Winter Maintenance Tips to Extend Inverter Battery Life: From Distilled Water to Greasing
इन्वर्टर बैटरी मेंटेनेंस - फोटो : AI

Inverter Battery Winter Maintenance: अक्तूबर का महीना शुरु हो चुका है और इस मौसम में धीरे-धीरे तापमान घटने लगती है और इसका असर इन्वर्टर बैट्री की कार्यक्षमता पर सीधा देखने को मिलता है। ठंड में बैट्री के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे इसका बैकअप कम होने लगता है और बैट्री जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।



अक्सर लोग गर्मियों में तो इन्वर्टर का ध्यान रखते हैं, लेकिन सर्दियों में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर सही समय पर इन्वर्टर बैट्री की देखभाल न की जाए, तो अगली गर्मियों तक आपको नई बैट्री खरीदने का भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। इसलिए सर्दियों की शुरुआत में बैट्री का थोड़ा सा रखरखाव इसकी लाइफ को कई साल बढ़ा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
Easy Winter Maintenance Tips to Extend Inverter Battery Life: From Distilled Water to Greasing
डिस्टिल्ड वाटर का लेवल समय पर जांचें - फोटो : Adobe Stock

डिस्टिल्ड वाटर का लेवल समय पर जांचें

  • सर्दियों में बैट्री के वाटर इंडिकेटर को नियमित रूप से देखते रहें।
  • अगर पानी का स्तर कम हो गया है, तो केवल डिस्टिल्ड वाटर ही डालें।
  • कभी भी इसमें साधारण नल का पानी या आरओ का पानी न मिलाएं, क्योंकि इससे बैट्री की प्लेट्स पूरी तरह खराब हो सकती हैं।
Easy Winter Maintenance Tips to Extend Inverter Battery Life: From Distilled Water to Greasing
बैट्री को सीधे ठंडे फर्श पर रखने से बचें - फोटो : Adobe Stock

बैट्री को सीधे ठंडे फर्श पर रखने से बचें

  • सर्दियों में फर्श बहुत ठंडा हो जाता है, जिससे बैट्री की चार्जिंग क्षमता घटती है। 
  • बैट्री को हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक के मजबूत स्टैंड पर ही रखें।
  • साथ ही, बैट्री को ऐसे स्थान पर रखें जहां नमी न हो और हवा का वेंटिलेशन सही बना रहे।
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Easy Winter Maintenance Tips to Extend Inverter Battery Life: From Distilled Water to Greasing
बैट्री टर्मिनल्स की सफाई और ग्रीसिंग है बेहद जरूरी - फोटो : Adobe stock

बैट्री टर्मिनल्स की सफाई और ग्रीसिंग है बेहद जरूरी

  • बैट्री के टर्मिनल्स पर अक्सर सफेद या हरे रंग का जंग जम जाता है। 
  • इसे दूर करने के लिए गर्म पानी में कपड़े डूबोकर सफाई करें और सूखने के बाद ग्रीस लगाएं। 
  • इससे जंग नहीं लगता और बिजली का प्रवाह सही बना रहता है।
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Easy Winter Maintenance Tips to Extend Inverter Battery Life: From Distilled Water to Greasing
बैट्री को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बचाएं - फोटो : Adobe Stock

बैट्री को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बचाएं

  • सर्दियों में अगर कट न लगे, तब भी हफ्ते में एक बार इन्वर्टर पर थोड़ा लोड चलाकर बैट्री का इस्तेमाल करें।
  • इसके बाद इसे तुरंत पूरी तरह चार्ज होने दें। 
  • एक बात का और ध्यान रखें कि लंबे समय तक बैट्री को बिना इस्तेमाल किए डिस्चार्ज रखने से उसकी प्लेट्स कमजोर हो जाती हैं।
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