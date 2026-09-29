हर महीने पैसे बचते ही नहीं? खर्च कम करने के बजाय ये तरीका अपनाकर देखें

1 of 5 महीने के आखिर में एक रुपया नहीं बचता? - फोटो : एआई







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हर महीने सैलरी या कमाई आने के बाद लोग सोचते हैं कि पहले घर का सारा खर्च निकाल लेंगे और जो पैसे बचेंगे, उन्हें सेव कर लेंगे। लेकिन अक्सर महीने के आखिर तक कोई रकम बचती ही नहीं है। ऐसे में बचत करने का तरीका थोड़ा बदलकर देखा जा सकता है। तो आज की इस खबर में बचत के उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 money - फोटो : amar ujala

पैसे आते ही थोड़ी रकम अलग रखें

कमाई आते ही अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी रकम अलग कर दें। इसके बाद बाकी पैसे से पूरे महीने का खर्च चलाएं। इससे बचत के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत बड़ी रकम अलग करने की जरूरत भी नहीं है। जितनी रकम आसानी से बचाई जा सके, उतने से ही शुरुआत करें।

3 of 5 सांकेतिक तस्वीर - फोटो : adobe stock

बचत के लिए अलग जगह रखें पैसे

अगर बचत के पैसे भी उसी अकाउंट में पड़े रहेंगे, जिससे रोज के खर्च होते हैं तो उन्हें खर्च कर देना आसान हो सकता है। इसलिए संभव हो तो बचत की रकम अलग अकाउंट में रख सकते हैं। इससे आपको यह भी साफ दिखाई देगा कि आपने अब तक कितने पैसे बचाए हैं।



हर महीने एक तय रकम रखने की कोशिश करें

बचत को लेकर सबसे जरूरी चीज नियमित रहना है। एक महीने ज्यादा और अगले महीने बिल्कुल नहीं, ऐसा करने के बजाय हर महीने थोड़ी रकम अलग रखने की कोशिश करें। रकम छोटी हो तो भी कोई बात नहीं। आदत बनना ज्यादा जरूरी है।

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4 of 5 rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock

पहले जरूरी खर्च का हिसाब समझें

बचत की रकम अलग करने से पहले महीने के जरूरी खर्चों का अंदाजा लगा लें। घर का राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की जरूरतें और आने-जाने जैसे खर्चों के लिए पैसे रखने के बाद जितनी रकम आराम से बचाई जा सके, उतनी ही अलग करें।

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