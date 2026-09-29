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वीजा-फ्री देशों में घूमने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? जानें नियम

Tue, 29 Sep 2026 01:55 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 29 Sep 2026 01:55 PM IST
सार

हमारे देश से दूसरे देश में घूमने के लिए बहुत से लोग वीजा फ्री यात्रा करना चाहते हैं। बता दें कि वीजा फ्री देश में घूमने के लिए भी आपको कुछ डाक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि वीजा फ्री देश में घूमने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

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Essential Documents and Rules You Must Know Before Traveling to Visa-Free Countries in hindi
वीजा फ्री यात्रा - फोटो : AI

Visa Free Travel: दुनिया के कई देशों में भारतीय नागरिकों को बिना वीजा यानी वीजा-फ्री प्रवेश की सुविधा मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको यात्रा से पहले दूतावास के चक्कर नहीं काटने पड़ते और न ही वीजा की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।



हालांकि, वीजा न होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे हवाई जहाज में बैठकर जा सकते हैं। जब आप उस देश के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वहां के आव्रजन यानी इमीग्रेशन अधिकारी आपके जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच करते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
Essential Documents and Rules You Must Know Before Traveling to Visa-Free Countries in hindi
पासपोर्ट की वैधता और रिटर्न टिकट - फोटो : अमर उजाला

पासपोर्ट की वैधता और रिटर्न टिकट

  • वीजा-फ्री देशों में यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका वैध पासपोर्ट होता है।
  • ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट आपकी यात्रा की तारीख से कम से कम छह महीने आगे तक वैध होना अनिवार्य है।
  • इसके साथ ही आपके पास वापस लौटने की पक्की फ्लाइट टिकट होना बेहद जरूरी है।
  • इससे एयरपोर्ट अधिकारी को यह भरोसा होता है कि आप तय समय पर देश छोड़कर वापस लौट जाएंगे।
Essential Documents and Rules You Must Know Before Traveling to Visa-Free Countries in hindi
रहने की जगह और खर्च का प्रमाण - फोटो : Adobe Stock

रहने की जगह और खर्च का प्रमाण

  • एयरपोर्ट पर अधिकारी आपसे ठहरने का प्रमाण भी मांगते हैं।
  • इसके लिए आपके पास होटल बुकिंग की रसीद या अगर आप किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं तो उनका पूरा पता होना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त, आपके पास यात्रा के दौरान होने वाले दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए।
  • इसके प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या नकद राशि दिखाई जा सकती है।
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ट्रैवल इंश्योरेंस और डिजिटल कार्ड - फोटो : Adobe Stock
ट्रैवल इंश्योरेंस और डिजिटल कार्ड
  • किसी भी अनहोनी या मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए कई देश ट्रैवल इंश्योरेंस मांगते हैं।
  • इसके अलावा, आजकल कई देश यात्रा से पहले एक डिजिटल फॉर्म भरवाते हैं।
  • उदाहरण के तौर पर, मलेशिया जाने से पहले यात्रियों को 'मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड' (MDAC) भरना अनिवार्य होता है।
  • ऐसे दस्तावेज एंट्री पॉइंट पर दिखाना बहुत जरूरी होता है ताकि कोई समस्या न आए।
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आव्रजन नियम और सावधानी - फोटो : Adobe Stock

इमीग्रेशन नियम और सावधानी

  • अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि वीजा-फ्री सुविधा का अर्थ केवल पूर्व-वीजा से छूट है, न कि बिना शर्त प्रवेश।
  • इमीग्रेशन अधिकारी को यदि किसी दस्तावेज पर संदेह होता है, तो वह आपको प्रवेश देने से मना कर सकता है।
  • चूंकि नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए किसी भी देश की यात्रा की योजना बनाने से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से ताजा जानकारी जरूर जुटा लें।
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