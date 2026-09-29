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खबर काम वाली: माता-पिता की उम्र हो गई है 60 वर्ष, तो यहां जानें कैसे लगाएं उनकी वृद्धा पेंशन

Tue, 29 Sep 2026 02:19 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 29 Sep 2026 02:19 PM IST
सार

अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई है, तो वे अपने राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। दिल्ली में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजा के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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Old Age Pension: Parents Turned 60? Know How to Apply for Old Age Pension
वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जरूर जानकारी लें। हालांकि, वृद्धावस्था पेंशन के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं।



दरअसल, हर राज्य अपनी योजना के तहत उम्र, आय, निवास और दूसरे नियम तय कर सकता है। ऐसे में अगर आपके माता-पिता या किसी एक की उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आप उनकी पेंशन अपने राज्य की पेंशन योजना के तहत लगवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Old Age Pension: Parents Turned 60? Know How to Apply for Old Age Pension
वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

किसे मिलती है वृद्धा पेंशन?

  • हर राज्य में वृद्धा पेंशन मिलती है
  • ये पेंशन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलती है
  • हर राज्य की सरकारें अलग-अलग पेंशन का अमाउंट पात्र लोगों को देती है
Old Age Pension: Parents Turned 60? Know How to Apply for Old Age Pension
वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

वृद्धा पेंशन में कितनी पेंशन मिलती है?

  • अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं
  • हर राज्य में ये पेंशन का अमाउंट अलग-अलग होता है
  • जैसे- किसी राज्य में 1500 तो किसी राज्य में ये अमाउंट 2000 रुपये तक हो सकता है
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Old Age Pension: Parents Turned 60? Know How to Apply for Old Age Pension
वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

वृद्धा पेंशन में कैसे करना है आवेदन?

  • आप वृद्धा पेंशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है
  • यहां पर जाकर आप डॉक्यूमेंट्स लगाकर आवेदन कर सकते हैं
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Old Age Pension: Parents Turned 60? Know How to Apply for Old Age Pension
वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • आप वृद्धा पेंशन में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
  • इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं
  • यहां पर आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
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