खबर काम वाली: माता-पिता की उम्र हो गई है 60 वर्ष, तो यहां जानें कैसे लगाएं उनकी वृद्धा पेंशन

अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जरूर जानकारी लें। हालांकि, वृद्धावस्था पेंशन के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं।





दरअसल, हर राज्य अपनी योजना के तहत उम्र, आय, निवास और दूसरे नियम तय कर सकता है। ऐसे में अगर आपके माता-पिता या किसी एक की उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आप उनकी पेंशन अपने राज्य की पेंशन योजना के तहत लगवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...