खबर काम वाली: माता-पिता की उम्र हो गई है 60 वर्ष, तो यहां जानें कैसे लगाएं उनकी वृद्धा पेंशन

अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जरूर जानकारी लें। हालांकि, वृद्धावस्था पेंशन के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं।
दरअसल, हर राज्य अपनी योजना के तहत उम्र, आय, निवास और दूसरे नियम तय कर सकता है। ऐसे में अगर आपके माता-पिता या किसी एक की उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आप उनकी पेंशन अपने राज्य की पेंशन योजना के तहत लगवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किसे मिलती है वृद्धा पेंशन?
- हर राज्य में वृद्धा पेंशन मिलती है
- ये पेंशन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलती है
- हर राज्य की सरकारें अलग-अलग पेंशन का अमाउंट पात्र लोगों को देती है
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वृद्धा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं?
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वृद्धा पेंशन में कितनी पेंशन मिलती है?
- अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं
- हर राज्य में ये पेंशन का अमाउंट अलग-अलग होता है
- जैसे- किसी राज्य में 1500 तो किसी राज्य में ये अमाउंट 2000 रुपये तक हो सकता है
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वृद्धा पेंशन में कैसे करना है आवेदन?
- आप वृद्धा पेंशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है
- यहां पर जाकर आप डॉक्यूमेंट्स लगाकर आवेदन कर सकते हैं
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- आप वृद्धा पेंशन में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
- इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं
- यहां पर आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं