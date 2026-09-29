बाइक चलाते समय किन 4 गलतियों से घट सकती है माइलेज? नंबर तीन वाली गलती तो अक्सर करते हैं लोग

अगर आपकी बाइक पहले के मुकाबले कम माइलेज दे रही है, तो हर बार इसका कारण इंजन में खराबी ही हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार बाइक चलाने का तरीका भी माइलेज पर सीधा असर डालता है। राइडिंग के दौरान की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां इंजन को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती हैं।





इससे पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है। इसलिए आप यहां वो 4 गलतियां जान सकते हैं जिनकी वजह से आपकी बाइक का माइलेज कम हो सकता है। चलिए जानते हैं ये गलतियां कौन सी हैं। आप आगे इन गलतियों के बारे में जान सकते हैं...