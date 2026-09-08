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दिवाली पर घर जाने वाले ध्यान दें: फुल हो चुकी हैं ट्रेन टिकट, तो अब घर जाने के क्या हैं विकल्प? यहां जानें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 AM IST
सार
Diwali 2026: दिवाली पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस, फ्लाइट, कार और दूसरी ट्रेनों के विकल्प तलाश कर समय पर सफर की योजना बनाई जा सकती है।
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दिवाली के लिए ट्रेन टिकट फुल होने पर घर कैसे जाएं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Diwali Chhath Puja Train Ticket: दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ट्रेन टिकट मिलना हर साल बड़ी चुनौती बन जाता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में त्योहार से पहले और बाद के दिनों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है।
वहीं, जिस ट्रेन के टिकट देखेंगे आपको सारे बुक हुए ही नजर आएंगे। ट्रेन टिकट खुलते ही लगभग हर ट्रेनों के टिकट लोग बुक कर चुके हैं और वेटिंग लिस्ट भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर आपकी पसंदीदा ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ उसी ट्रेन पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे विकल्प भी देखे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली पर घर जाने के लिए ट्रेन के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं...
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दिवाली के लिए ट्रेन टिकट फुल होने पर घर कैसे जाएं?
- फोटो : AdobeStock
दिवाली पर घर जाने के लिए क्या हैं विकल्प?
दूसरी ट्रेन और अलग स्टेशन का विकल्प
सबसे पहले अपने रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की जांच करें
कई बार किसी एक ट्रेन में सीट उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उसी रूट या आसपास के रूट की दूसरी ट्रेन में जगह मिल सकती है
अगर आपके शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन से टिकट नहीं मिल रही है, तो आसपास के दूसरे स्टेशन भी विकल्प हो सकते हैं
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दिवाली के लिए ट्रेन टिकट फुल होने पर घर कैसे जाएं?
- फोटो : AI Generated
बस से कर सकते हैं सफर
ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है तो बस एक बेहतर विकल्प हो सकता है
खासकर दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, पटना और दूसरे बड़े शहरों के बीच लंबी दूरी की बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं
सरकारी परिवहन निगमों के साथ निजी बस ऑपरेटरों की सेवाओं को भी देखा जा सकता है
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दिवाली के लिए ट्रेन टिकट फुल होने पर घर कैसे जाएं?
- फोटो : Adobe Stock
फ्लाइट का विकल्प भी है मौजूद
अगर आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिली है, तो इस दिवाली घर जाने के लिए आप फ्लाइट का विकल्प देख सकते हैं
हालांकि, त्योहारों के आसपास हवाई टिकट की कीमत सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो सकती है
इसलिए टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग तारीखों और फ्लाइट के किराए की तुलना करना बेहतर रहेगा
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दिवाली के लिए ट्रेन टिकट फुल होने पर घर कैसे जाएं?
- फोटो : Adobe Stock
कार या कैब से भी जा सकते हैं घर
अगर परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा करनी है तो कार से जाना भी विकल्प हो सकता है
एक साथ कई लोग यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का खर्च आपस में बांटा जा सकता है
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