फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained

क्या 18 से कम उम्र के लोगों का खुल सकता है बैंक अकाउंट? जानें नियम

Fri, 09 Oct 2026 08:19 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 09 Oct 2026 08:19 PM IST
सार

Minor Bank Account Opening Rules: जब भी बैंक में अकाउंट खोलने की बात आती है, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या 18 साल के कम उम्र के लोगों का बैंक में अकाउंट खोलवाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन
Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained
बाइक इंजन ऑयल बदलने के नियम - फोटो : AI

Bank Account For Under 18 Kids: अक्सर माता-पिता बच्चों में बचत की आदत डालने या उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने के इरादे से बैंक खाता खुलवाने का सोचते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या 18 साल से कम उम्र यानी नाबालिग बच्चों का बैंक अकाउंट खुल सकता है या नहीं। इसका सीधा जवाब है-हां, बच्चों का भी बैंक खाता खोला जा सकता है।



भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बच्चों की उम्र के हिसाब से बैंक खाते से जुड़े अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता अभिभावकों के साथ खुलता है, जबकि 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद भी खाता संभाल सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।
Trending Videos
Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained
10 साल से कम और ऊपर के बच्चों के खाते के अलग नियम - फोटो : Adobe Stock

10 साल से कम और ऊपर के बच्चों के खाते के अलग नियम

  • 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोला जाता है।
  • वहीं 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे चाहें तो बिना अभिभावक के भी अपना बैंक खाता खुद स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं।
Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained
एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और ओवरड्राफ्ट के नियम - फोटो : Adobe Stock

एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और ओवरड्राफ्ट के नियम

  • 10 साल से बड़े बच्चों को बैंक की नीति के अनुसार एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चेकबुक की सुविधा मिल सकती है।
  • बता दें कि इन अकाउंट्स पर अलग-अलग बैंक में ट्राजेक्शन लीमिट को लेकर अलग नियम हो सकते हैं।
  • इन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलती, यानी खाते में मौजूद जमा राशि से अधिक पैसे खर्च करने की इजाजत नहीं होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained
बैंक - फोटो : Adobe Stock

18 साल की उम्र पूरी होने पर जरूरी बदलाव

  • जैसे ही बच्चे की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है, यह माइनर अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता बल्कि इसे सामान्य वयस्क बचत खाते में बदल दिया जाता है।
  • इसके लिए खाते को अपडेट करने हेतु नए सिरे से हस्ताक्षर और ताजा केवाईसी और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है।
विज्ञापन
Can Minors Open a Bank Account Under 18? Rules, Age Limit, and Required Documents Explained
खाता खुलवाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? - फोटो : Freepik

खाता खुलवाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

  • बच्चे का बैंक खाता खुलवाने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।
  • इसके साथ ही माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड जमा करना होता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed