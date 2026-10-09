क्या 18 से कम उम्र के लोगों का खुल सकता है बैंक अकाउंट? जानें नियम

Bank Account For Under 18 Kids: अक्सर माता-पिता बच्चों में बचत की आदत डालने या उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने के इरादे से बैंक खाता खुलवाने का सोचते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या 18 साल से कम उम्र यानी नाबालिग बच्चों का बैंक अकाउंट खुल सकता है या नहीं। इसका सीधा जवाब है-हां, बच्चों का भी बैंक खाता खोला जा सकता है।





भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बच्चों की उम्र के हिसाब से बैंक खाते से जुड़े अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता अभिभावकों के साथ खुलता है, जबकि 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद भी खाता संभाल सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।