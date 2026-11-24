PM Kisan 25th Installment: देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक मदद का एक अहम जरिया है। खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों के बीच सरकार की ओर से मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त किसानों के लिए काफी काम आती है। यही वजह है कि हर किस्त जारी होने के बाद किसानों को अगली किस्त का इंतजार रहने लगता है।





अब 24वीं किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों की नजरें 25वीं किस्त पर टिकी हैं। ऐसे में किसान जानना चाहते हैं कि अगली किस्त उनके बैंक खाते में कब तक आ सकती है और इसके लिए उन्हें किन जरूरी कामों को पूरा करना होगा? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में 25वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...