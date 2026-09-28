कमर्शियल vs रेसिडेंशियल लीज: क्या किराए के फ्लैट पर ऑफिस चलाना लीगल है? जानें नियम

Running Office From Rented Flat Legal: आजकल कई लोग वर्क फ्रॉम होम या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए किराए के रेजिडेंशियल फ्लैट में ऑफिस खोल लेते हैं। लेकिन क्या कानूनन आवासीय संपत्ति पर कमर्शियल गतिविधियां चलाना सही है? सुप्रीम कोर्ट और स्थानीय नगर निगम के नियमों के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति के बड़ा ऑफिस, दुकान या व्यवसाय चलाना पूरी तरह गैर-कानूनी है।
अगर आप बिना इजाजत ऐसा करते हैं तो नगर निगम प्रशासन आपके परिसर को सील कर सकता है। हालांकि, कुछ खास प्रोफेशनल्स को इसमें सीमित छूट दी गई है। इसलिए आइए इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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जोंनिंग कानून और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
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जोंनिंग कानून और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
- नगर निगम के मास्टर प्लान के तहत आवासीय और व्यावसायिक जमीन का इस्तेमाल तय होता है।
- जिस जमीन या फ्लैट को रहने के लिए पास किया गया है, वहां कमर्शियल ऑफिस चलाना लैंड-यूज नियमों का उल्लंघन है।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने और उल्लंघन करने पर तुरंत प्रॉपर्टी सील करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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होम ऑफिस और इन प्रोफेशनल्स को मिलती है छूट
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होम ऑफिस और इन प्रोफेशनल्स को मिलती है छूट
- कानून के तहत कुछ फ्रीलांस और प्रोफेशनल कामों को सीमित छूट दी गई है।
- वकील, डॉक्टर, सीए, कंसलटेंट, ट्यूटर या आर्टिस्ट अपने फ्लैट के 25% हिस्से का इस्तेमाल होम ऑफिस के रूप में कर सकते हैं, मगर इसकी भी कुछ शर्तें हैं।
- शर्त यह है कि इससे वहां रहने वाले पड़ोसियों को कोई परेशानी या सुरक्षा संबंधी खतरा न हो और न ही बाहरी भीड़ बढ़े।
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नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई
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नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई
- अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट में कॉल सेंटर, गोदाम या कोई बड़ा ऑफिस खोलते हैं, तो नगर निगम नोटिस जारी कर सकता है।
- शिकायत सही पाए जाने पर 10,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के आपके फ्लैट को सील भी कर सकते हैं।
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हाउसिंग सोसाइटी के नियमों का ध्यान रखना जरूरी
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हाउसिंग सोसाइटी के नियमों का ध्यान रखना जरूरी
- स्थानीय कानूनों के अलावा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के नियम भी लागू होते हैं।
- अधिकांश हाउसिंग सोसायटियां आवासीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों और ग्राहकों की आवाजाही पर रोक लगाती हैं।
- इसलिए अगर आप छूट वाली श्रेणी में भी आते हैं, तो काम शुरू करने से पहले मकान मालिक और सोसाइटी से लिखित एनओसी (NOC) जरूर ले लें।