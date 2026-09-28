कमर्शियल vs रेसिडेंशियल लीज: क्या किराए के फ्लैट पर ऑफिस चलाना लीगल है? जानें नियम

Running Office From Rented Flat Legal: आजकल कई लोग वर्क फ्रॉम होम या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए किराए के रेजिडेंशियल फ्लैट में ऑफिस खोल लेते हैं। लेकिन क्या कानूनन आवासीय संपत्ति पर कमर्शियल गतिविधियां चलाना सही है? सुप्रीम कोर्ट और स्थानीय नगर निगम के नियमों के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति के बड़ा ऑफिस, दुकान या व्यवसाय चलाना पूरी तरह गैर-कानूनी है।





अगर आप बिना इजाजत ऐसा करते हैं तो नगर निगम प्रशासन आपके परिसर को सील कर सकता है। हालांकि, कुछ खास प्रोफेशनल्स को इसमें सीमित छूट दी गई है। इसलिए आइए इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।