कार की विंडशील्ड पर छोटे-छोटे डॉट्स क्यों बने होते हैं? यहां जानें वजह

कार की विंडशील्ड पर नजर डालें तो आपको किनारों के आसपास छोटे-छोटे काले डॉट्स दिखाई देंगे। शुरुआत में ये डॉट्स केवल डिजाइन जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक खास तकनीकी वजह से किया जाता है।





इन्हें आमतौर पर फ्रिट्स कहा जाता है। ये सिरेमिक पेंट से बने काले हिस्से होते हैं। विंडशील्ड के किनारों पर काले रंग की एक पट्टी भी होती है। उसके अंदर की तरफ छोटे डॉट्स धीरे-धीरे छोटे होते जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि विंडशील्ड पर ये छोटे-छोटे डॉट्स क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। आप आगे इसके पीछे का कारण जान सकते हैं...