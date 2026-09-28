कार की विंडशील्ड पर छोटे-छोटे डॉट्स क्यों बने होते हैं? यहां जानें वजह

कार की विंडशील्ड पर नजर डालें तो आपको किनारों के आसपास छोटे-छोटे काले डॉट्स दिखाई देंगे। शुरुआत में ये डॉट्स केवल डिजाइन जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक खास तकनीकी वजह से किया जाता है।
इन्हें आमतौर पर फ्रिट्स कहा जाता है। ये सिरेमिक पेंट से बने काले हिस्से होते हैं। विंडशील्ड के किनारों पर काले रंग की एक पट्टी भी होती है। उसके अंदर की तरफ छोटे डॉट्स धीरे-धीरे छोटे होते जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि विंडशील्ड पर ये छोटे-छोटे डॉट्स क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। आप आगे इसके पीछे का कारण जान सकते हैं...
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कार की विंडशील्ड पर क्यों होते ये डॉट्स?
- फोटो : AI Generated
विंडशील्ड पर क्यों होते हैं छोटे-छोटे काले डॉट्स?
शीशे को चिपकाने में होती है मदद
- विंडशील्ड को कार की बॉडी से जोड़ने के लिए आमतौर पर खास एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है
- काले फ्रिट वाला हिस्सा इस बॉन्डिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है
- यह एडहेसिव को कांच की सतह पर टिके रहने में मदद करता है
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कार की विंडशील्ड पर क्यों होते ये डॉट्स?
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- फ्रिट्स कांच की सतह पर स्थायी रूप से जुड़े होते हैं
- इस वजह से एडहेसिव के संपर्क और पकड़ के लिए एक उपयुक्त सतह मिलती है
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कार की विंडशील्ड पर क्यों होते ये डॉट्स?
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सूरज की गर्मी से सुरक्षा
- कार की विंडशील्ड लगातार धूप के संपर्क में रहती है
- इससे कांच और उसके आसपास के हिस्सों का तापमान बढ़ सकता है
- काले फ्रिट्स वाला हिस्सा एडहेसिव और बॉन्डिंग एरिया को सूरज की सीधी रोशनी से बचाने में मदद करता है
- इससे विंडशील्ड के चिपकने वाले हिस्से की सुरक्षा होती है
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- फोटो : AI Generated
तापमान को संतुलित करने में भी मददगार
- विंडशील्ड के निर्माण के दौरान कांच को गर्म किया जाता है
- काले फ्रिट वाले हिस्से और साफ कांच के बीच गर्मी अवशोषित करने की क्षमता अलग हो सकती है
- डॉट पैटर्न इस बदलाव को धीरे-धीरे करने में मदद करता है
- इसका उद्देश्य कांच पर अचानक तापमान अंतर के प्रभाव को कम करना है