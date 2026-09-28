वाई-फाई राउटर को घर में कहां रखना चाहिए? गलत जगह रखने से घट सकती है इंटरनेट स्पीड

आज के समय में घर में इंटरनेट के लिए वाई-फाई राउटर का इस्तेमाल आम है। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और दूसरे डिवाइस इसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं।





कई बार अच्छी इंटरनेट प्लान स्पीड होने के बावजूद घर के कुछ हिस्सों में वाई-फाई धीमा महसूस होता है। इसका एक कारण राउटर की गलत प्लेसमेंट भी हो सकती है। इसलिए आपको ये चेक करना चाहिए कि आप तो वो गलती नहीं कर रहे जिससे आपके वाई-फाई राउटर की स्पीड पर असर पड़े। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं...