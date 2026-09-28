फर्जी CBI या पुलिस की कॉल से न डरें! जानिए 'डिजिटल अरेस्ट' के समय तुरंत कहां और कैसे करें शिकायत

Fake CBI Police Call Complaint: आज समय में हर घंटे देश में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर आम लोगों से लाखों रुपये ठगने के कई मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी फर्जी पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और गैर-कानूनी काम का झूठा डर दिखाकर पैसे वसूलते हैं।
ऐसा फर्जी कॉल आने पर सबसे पहले बिना डरे कॉल तुरंत काट दें। याद रखें कि भारतीय कानून में वीडियो कॉल या फोन पर किसी को गिरफ्तार करने का कोई नियम नहीं है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
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डिजिटल अरेस्ट की घबराहट में तुरंत उठाएं ये कदम
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डिजिटल अरेस्ट की घबराहट में तुरंत उठाएं ये कदम
- फर्जी कॉल आते ही घबराने के बजाय बिना कोई बहस किए कॉल डिस्कनेक्ट कर दें।
- स्कैमर्स से किसी भी तरह का संपर्क न रखें और न ही कोई निजी या वित्तीय जानकारी साझा करें।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर करने की मांग नहीं करती हैं।
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बैंक और सबूतों को सुरक्षित रखना है जरूरी
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बैंक और सबूतों को सुरक्षित रखना है जरूरी
- अगर आपने डर के मारे कोई वित्तीय जानकारी दे दी है या पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। बैंक से खाता ब्लॉक कराएं।
- इसके अलावा फर्जी कॉल के नंबर, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन की रसीद संभालकर रखें।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे दर्ज कराएं शिकायत?
- घटना के तुरंत बाद बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
- इसके अलावा सरकार के आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर जाकर 'Register a Complaint' ऑप्शन से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते आपके पैसे फ्रीज किए जा सकें।
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संदेहास्पद नंबरों को 'चक्षु' पोर्टल पर करें रिपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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संदेहास्पद नंबरों को 'चक्षु' पोर्टल पर करें रिपोर्ट
- संचार साथी एप या वेबसाइट पर उपलब्ध 'चक्षु' पोर्टल के माध्यम से आप फर्जी कॉल्स और मैसेजेस की रिपोर्ट सीधे दूरसंचार विभाग को दे सकते हैं।
- आपकी शिकायत सही पाए जाने पर सरकार उन साइबर अपराधियों के सिम कार्ड और मोबाइल फोन को पूरे देश में तुरंत ब्लॉक कर देती है।