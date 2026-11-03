कहीं आपका मोबाइल भी न बन जाए 'बम'? ग्वालियर की घटना के बाद जानें बचाव के जरूरी टिप्स

Smartphone Battery Explosion Causes: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के थाटीपुर इलाके में स्थित एक क्लीनिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डॉक्टर का इंतजार कर रहे एक युवक के हाथ में रखे मोबाइल फोन में अचानक जोरदार धमाका हो गया। मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए आराम से फोन चला रहा था कि तभी अचानक डिवाइस से धुआं निकलने लगा और पलभर में आग की लपटें उठने लगीं।
गनीमत यह रही कि युवक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए फोन को जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। आजकल इस तरह की मोबाइल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो हर किसी को डराने के लिए काफी हैं। ऐसे में आम लोगों के दिमाग ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि आखिर मोबाइल में ऐसे अचानक विस्फोट क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
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मोबाइल में धमाका क्यों होता है?
- स्मार्टफोन में अचानक धमाका होने के पीछे मुख्य रूप से बैटरी का अत्यधिक खराब होना, फोन का लंबे समय तक गर्म रहना यानी ओवरहीटिंग होना या फिर इसके आंतरिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट आना होता है।
- जब बैटरी की सेहत बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो रासायनिक असंतुलन के कारण इस तरह के खतरनाक हादसे हो जाते हैं।
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लोकल चार्जर का क्या असर?
- असली या कंपनी के ओरिजिनल चार्जर के बजाय बाजार में मिलने वाले सस्ते और लोकल चार्जर या घटिया क्वालिटी की डेटा केबल से फोन चार्ज करने पर बैटरी पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है।
- इस गलत तरीके से बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने और फोन में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
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गेमिंग और ओवरयूज की वजह?
- लगातार कई घंटों तक फोन पर भारी-भरकम और हाई-ग्राफिक्स वाले गेम खेलने या फिर चार्जिंग के दौरान फोन पर लंबी बातचीत करने व वीडियो देखने से प्रोसेसर और बैटरी पर अत्यधिक लोड पड़ता है।
- इस लगातार उपयोग के कारण बैटरी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है, जो अंततः विस्फोट का बड़ा कारण बन सकती है।
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बचाव के लिए क्या करें?
- इस तरह के हादसों से सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपने फोन को उसके अपने प्रमाणित और ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए।
- इसके अलावा, फोन को कभी भी रातभर चार्जिंग पर न छोड़ें और अगर डिवाइस इस्तेमाल करते समय ज्यादा गर्म महसूस हो, तो उसका प्रयोग तुरंत कुछ देर के लिए पूरी तरह बंद कर दें।