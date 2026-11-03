क्या आप हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र? आवेदन से पहले यहां करें चेक

PM Vishwakarama Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए अलग-अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना को साल 2023 में शुरू किया गया था और मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में इस योजना से लोग बतौर लाभार्थी जुड़े हैं।
ऐसे में अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकते हैं?
- नाव निर्माता हैं
- लोहार हैं
- अस्त्रकार या मूर्तिकार हैं
- अगर आप गुड़िया और खिलौना निर्माता हैं
- फिशिंग नेट निर्माता और टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले लोग
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर हैं और दर्जी हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- ताला बनाने वाले हैं
- नाई हैं, मालाकार और धोबी हैं
- आप हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं
- राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तराशने वाले और पत्थर तोड़ने वाले हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं?
- अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
- इस ट्रेनिंग के लिए आपको रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- लाभार्थियों को टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद आपको लोन भी मिल सकता है, बिना गारंटी और सस्ती ब्याज दर पर आपको पहले एक लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए मिल जाता है
- फिर इस लोन को चुकाने के बाद आपको फिर से दो लाख रुपये का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए मिल सकता है