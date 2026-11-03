क्या आप हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र? आवेदन से पहले यहां करें चेक

PM Vishwakarama Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए अलग-अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना को साल 2023 में शुरू किया गया था और मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में इस योजना से लोग बतौर लाभार्थी जुड़े हैं।





ऐसे में अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...