फेस्टिवल स्पेशल और सामान्य ट्रेनों में क्या होता है अंतर? जानें किसमें टिकट कराना होता है बेस्ट

Difference Between Special And Regular Train: दिवाली, छठ, होली या दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मौकों पर ट्रेनों में अचानक यात्रियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे समय में जब नियमित यानी सामान्य ट्रेनों में महीनों पहले से ही वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है, तब भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से 'त्योहार स्पेशल' ट्रेनें चलाता है।





हालांकि, बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता कि ये ट्रेनें नियमित ट्रेनों से किस तरह अलग होती हैं और इनमें सफर करना कितना सही रहता है। दोनों के किराए, समय-सारणी और मिलने वाली सुविधाओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। आइए इस लेख में इस पूरे गणित को विस्तार से समझते हैं।