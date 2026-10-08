फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions

क्या फ्रिज भी ब्लास्ट हो सकता है? जानें किन गलतियों की वजह से होता है हादसा

Thu, 08 Oct 2026 02:06 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 08 Oct 2026 02:06 PM IST
सार

Refrigerator Explosion Causes: कई बार फ्रिज के गलत रखरखाव या अनजाने में हुई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से गंभीर हादसे हो जाते हैं। हाल के दिनों में फ्रिज में धमाके और आग लगने की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि फ्रिज का इस्तेमाल करते समय हम कौन-सी गलतियां करते हैं, जो किसी बड़े हादसे या ब्लास्ट के खतरे को बढ़ा देती हैं।

विज्ञापन
Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions
फ्रिज ब्लास्ट होने के कारण - फोटो : AI

Can Refrigerator Blast: आज के समय बहुत से घरों में फ्रिज लोगों की प्राथमिक जरूरत का हिस्सा बन चुका है। मगर हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से फ्रिज में अचानक धमाका और आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने आम लोगों को चिंता में डाल दिया है।



दरअसल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि फ्रिज में कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई यह है कि लापरवाही और गलत रखरखाव के कारण यह घरेलू उपकरण भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। फ्रिज के पीछे लगा कंप्रेसर और उसमें भरी जाने वाली ज्वलनशील गैस अगर सही तरीके से काम न करे या ओवरहीट हो जाए, तो इसमें भयानक विस्फोट हो सकता है।
Trending Videos
Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions
कंप्रेसर का ओवरहीट होना ब्लास्ट की मुख्य वजह - फोटो : AI Generated

कंप्रेसर का ओवरहीट होना ब्लास्ट की मुख्य वजह

  • फ्रिज में कूलिंग करने का मुख्य काम कंप्रेसर करता है। 
  • जब फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखा जाता है या उसके पीछे धूल जम जाती है, तो कंप्रेसर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
  • लगातार ओवरहीटिंग के कारण कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है फ्रिज के ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है।
Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions
इन्वरेटर फ्रिज - फोटो : एआई जनरेटेड

गैस लीकेज और बिजली का स्पार्क बनता है जानलेवा

  • रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनाए रखने के लिए आइसोब्यूटेन जैसी गैस का इस्तेमाल होता है, जो काफी ज्वलनशील होती है।
  • अगर कॉइल में लीकेज हो और अंदर कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो गैस तुरंत आग पकड़ लेती है और तेज धमाका का जोखिम बढ़ जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions
वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और खराब स्टेबलाइजर का खतरा - फोटो : AI Generated

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और खराब स्टेबलाइजर का खतरा

  • बार-बार बिजली का आना-जाना या अचानक हाई वोल्टेज आना फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है।
  • अगर आपके इलाके में वोल्टेज की समस्या है और आपने सही क्षमता वाले स्टेबलाइजर नहीं लगाया है, तो शॉर्ट सर्किट से कंप्रेसर फटने का खतरा काफी बढ़ जाता है।
विज्ञापन
Can a Refrigerator Blast Know the Reasons Behind Refrigerator Explosions and Safety Precautions
इन आसान सावधानियों से टालें बड़ा हादसा - फोटो : AdobeStock
इन आसान सावधानियों से टालें बड़ा हादसा
  • फ्रिज को हमेशा दीवार से कम से कम 6 इंच दूर रखें ताकि हवा का वेंटिलेशन बना रहे।
  • समय-समय पर फ्रिज को ऑफ करके उसके पिछले हिस्से की सफाई अच्छे से करें।
  • फ्रिज में कुछ खराब होने पर लोकल मैकेनिक के बजाय कंपनी के अधिकृत टेक्नीशियन से ही गैस भरवाएं।
  • फ्रिज से अगर किसी भी तरह की अजीब आवाज या गंध आती है तो तुरंत इसकी जांच कराएं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed