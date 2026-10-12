पीएम किसान योजना: क्या अक्तूबर में नहीं आएगी 24वीं किस्त? यहां जानें किसान कब मिलेंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date: सरकार जब भी किसी योजना को शुरू करती है, तो ये देखती है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा और योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा जैसी जरूरी जानकारियां। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ले लीजिए।





इस योजना को भारत सरकार चलाती है जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं और इसी क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन ये 24वीं किस्त कब आएगी? क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त रिलीज होगी भी या नहीं? चलिए जानते हैं। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...