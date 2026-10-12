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पीएम किसान योजना: क्या अक्तूबर में नहीं आएगी 24वीं किस्त? यहां जानें किसान कब मिलेंगे 2000 रुपये

Mon, 12 Oct 2026 09:35 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 12 Oct 2026 09:35 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: क्या 24वीं किस्त अक्तूबर में नहीं आएगी? पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका इंतजार योजना से जुड़े पात्र किसानों को है। आप यहां जान सकते हैं 24वीं किस्त के बारे में।

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PM Kisan Yojana: Will the 24th installment not be released in October mein ayegi 24 kist ya nahi
क्या इस महीने नहीं आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date: सरकार जब भी किसी योजना को शुरू करती है, तो ये देखती है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा और योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा जैसी जरूरी जानकारियां। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ले लीजिए।



इस योजना को भारत सरकार चलाती है जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं और इसी क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन ये 24वीं किस्त कब आएगी? क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त रिलीज होगी भी या नहीं? चलिए जानते हैं। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan Yojana: Will the 24th installment not be released in October mein ayegi 24 kist ya nahi
क्या इस महीने नहीं आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी या नहीं?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • अब तक जारी हुई किस्तें लगभग इसी समय पर जारी हुई हैं
  • वहीं, 23वीं किस्त जून महीने में जारी हुई थी
PM Kisan Yojana: Will the 24th installment not be released in October mein ayegi 24 kist ya nahi
क्या इस महीने नहीं आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि इसी महीने 24वीं किस्त जारी हो सकती है, लेकिन अब तक किस्त को लेकर कोई अपडेट नहीं है
  • ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि इस महीने 24वीं किस्त आएगी या नहीं?
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PM Kisan Yojana: Will the 24th installment not be released in October mein ayegi 24 kist ya nahi
क्या इस महीने नहीं आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही 24वीं किस्त जारी होनी की तारीख का एलान कर सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 24वीं किस्त की कोई जानकारी नहीं है
  • पर जानकार मान रहे हैं कि 24वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है
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PM Kisan Yojana: Will the 24th installment not be released in October mein ayegi 24 kist ya nahi
क्या इस महीने नहीं आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : AdobeStock

कितने पैसे मिलेंगे किस्त में?

  • पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं
  • हालांकि, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
  • इस बार 24वीं किस्त में भी लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे
  • किस्त के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं
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