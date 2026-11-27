Bank Holidays in December 2026: साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बैंक हॉलिडे की जानकारी रखना जरूरी है। दिसंबर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा हर महीने की तरह रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को भी बैंकों में अवकाश रहेगा।





ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों की तारीखों को जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर आप दिसंबर महीने में किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप यहां जान सकते हैं कि दिसंबर में कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं। आप अगली स्लाइड्स में दिसंबर में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...