Online Shopping Refund Stuck: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान तक लोग घर बैठे ऑर्डर करते हैं। लेकिन कई बार परेशानी तब शुरू होती है, जब सामान वापस करने या ऑर्डर कैंसिल करने के बाद भी बैंक खाते में पैसे नहीं आते।





कभी कंपनी रिफंड प्रक्रिया पूरी होने की बात कहती है, तो कभी भुगतान बैंक की तरफ से अटका होने का हवाला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को बार-बार कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है और वो परेशान होता है। ऐसे में बतौर ग्राहक आपको ये पता होना जरूरी हो जाता है कि आप रिफंड के लिए कहां शिकायत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...