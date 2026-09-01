फ्रिज खाली है तो क्या बढ़ जाएगा बिजली का बिल? सच जानकर दूर हो जाएगा सारा कंफ्यूजन

1 of 4 बिजली बचाने के चक्कर में फ्रिज को ठूंस-ठूंसकर न भरें - फोटो : AI

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घर में फ्रिज ऐसा सामान है जो दिन-रात चलता रहता है। ऐसे में बिजली का बिल कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके बताते हैं। सोशल मीडिया पर भी इन दिनों एक दावा खूब सुनने को मिलता है कि अगर फ्रिज खाली रखा जाए तो वह ज्यादा बिजली खाता है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रिज में सामान कम होने पर कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता है और इससे बिजली का खर्च बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो आइए जानते हैं।

2 of 4 इन्वरेटर फ्रिज - फोटो : एआई जनरेटेड

खाली फ्रिज ज्यादा बिजली खाता है?

सीधी बात यह है कि सिर्फ फ्रिज खाली होने की वजह से उसकी बिजली खपत अचानक नहीं बढ़ जाती। फ्रिज कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा, यह मुख्य रूप से कंप्रेसर, तापमान की सेटिंग, कमरे का तापमान, दरवाजा कितनी बार खोला जा रहा है और फ्रिज कितना एनर्जी एफिशिएंट है, इन बातों पर निर्भर करता है।

3 of 4 क्या फ्रिज में अधिक बर्फ जमने से फ्रिज जल्दी खराब हो जाता है? - फोटो : AI Generated

हवा के सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना जरूरी

हालांकि, फ्रिज के अंदर रखा सामान पूरी तरह बेकार भी नहीं है। ठंडी हो चुकी चीजें कुछ हद तक ठंडक को बनाए रखने में मदद करती हैं। यानी इन्हें थर्मल मास की तरह समझ सकते हैं। ऐसे में जब फ्रिज का दरवाजा खुलता है और ठंडी हवा बाहर निकलती है तो अंदर रखा ठंडा समान तापमान को स्थिर रखने में थोड़ी मदद कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बिजली बचाने के लिए फ्रिज को सामान से भर दिया जाए। जरूरत से ज्यादा सामान रखने पर ठंडी हवा के घूमने की जगह कम हो सकती है। इससे फ्रिज के कुछ हिस्सों में सही कूलिंग नहीं हो पाएगी और सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए फ्रिज में सामान रखते समय हवा के सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना जरूरी है।

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