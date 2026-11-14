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बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया? जानें खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकलेगा पैसा

Sat, 14 Nov 2026 01:09 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sat, 14 Nov 2026 01:09 PM IST
सार

  • What if No Nominee in Bank Account: बैंक खाते में नॉमिनी न होने पर पैसे निकालने के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
  • परिवार के सदस्यों को बैंक में डेथ क्लेम फॉर्म भरकर मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस होने के दस्तावेज जमा करने होते हैं।

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No Nominee Added to Bank Account? Know the Legal Process to Claim Funds After Account Holder's Death
बैंक खाते में नॉमिनी न होने पर - फोटो : AI

Claiming Bank Funds After Death Without Nominee: बैंक में खाता खुलवाते समय या उसके बाद समय रहते नॉमिनी का नाम दर्ज कराना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन कई बार लोग इस काम को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी दुर्भाग्यवश खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके बैंक खाते में किसी भी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को बैंक से पैसे निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



ऐसी स्थिति में बैंक सीधे तौर पर किसी को भी खाते में जमा राशि नहीं सौंपता है, क्योंकि उसे कानूनी नियमों का पालन करना होता है। बहुत से आम लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि बिना नॉमिनी के बैंक से पैसे निकालने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में परिजनों को क्या करना चाहिए।
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No Nominee Added to Bank Account? Know the Legal Process to Claim Funds After Account Holder's Death
बैंक - फोटो : Adobe Stock

पहला कानूनी कदम क्या है?

  • बिना नॉमिनी के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले कानूनी वारिसों को उस बैंक की शाखा में जाकर खाताधारक की मृत्यु की आधिकारिक सूचना देनी होती है।
  • इसके बाद बैंक से डेथ क्लेम फॉर्म प्राप्त करके सभी जरूरी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना पड़ता है।
No Nominee Added to Bank Account? Know the Legal Process to Claim Funds After Account Holder's Death
बैंक - फोटो : Adobe Stock

दस्तावेज और उत्तराधिकार प्रमाण?

  • अगर खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, तो बैंक कानूनी रूप से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेइर सर्टिफिकेट की मांग करता है।
  • यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति मृतक की संपत्ति और बैंक जमा राशि का वैध उत्तराधिकारी है।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock

शपथ पत्र और गारंटर की जरूरत?

  • कई मामलों में बैंक राशि के आधार पर सभी कानूनी वारिसों से एक रजिस्टर्ड नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और इंडिमनिटी बॉन्ड भरवाता है।
  • इसके अलावा बैंक नियमों के अनुसार कुछ मामलों में दो सक्षम और विश्वसनीय गारंटरों को भी पेश करना पड़ सकता है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।
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पैसे मिलने की प्रक्रिया? - फोटो : Adobe Stock

पैसे मिलने की प्रक्रिया?

  • सभी कानूनी दस्तावेजों, वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की बैंक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह जांच किए जाने के बाद बैंक नियमों के अनुसार राशि जारी करता है।
  • अगर मामला बहुत जटिल है या कई दावेदार हैं, तो बैंक अदालत के अंतिम आदेश के आधार पर ही खाते के पैसे का भुगतान करता है।
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