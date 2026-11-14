बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया? जानें खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकलेगा पैसा

Claiming Bank Funds After Death Without Nominee: बैंक में खाता खुलवाते समय या उसके बाद समय रहते नॉमिनी का नाम दर्ज कराना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन कई बार लोग इस काम को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी दुर्भाग्यवश खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके बैंक खाते में किसी भी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को बैंक से पैसे निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।





ऐसी स्थिति में बैंक सीधे तौर पर किसी को भी खाते में जमा राशि नहीं सौंपता है, क्योंकि उसे कानूनी नियमों का पालन करना होता है। बहुत से आम लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि बिना नॉमिनी के बैंक से पैसे निकालने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में परिजनों को क्या करना चाहिए।