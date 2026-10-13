सावधान: पैन कार्ड-आधार लिंक नहीं है तो कौन से काम अटक सकते हैं? यहां देखें लिस्ट

PAN-Aadhaar Link Status: आज के समय में पैन कार्ड केवल आयकर रिटर्न भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंकिंग और कई अन्य वित्तीय कामों के लिए भी जरूरी दस्तावेज है। वहीं, आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान और सत्यापन के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।





आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, जिन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है और जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक ऐसा नहीं किया, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि, कुछ कैटेगरी के लोगों को इस नियम से छूट भी मिली हुई है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पैन-आधार लिंक के बारे में जान सकते हैं...